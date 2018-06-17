《如果，爱》：爱的逆袭，心的蜕变

文／番茄女王

婚姻是爱的结晶，爱让人甜蜜，婚姻让人成熟。《如果，爱》是一部都市情感剧，爱情的纯粹，婚姻的复杂，女性对婚姻的认知随着她们在家庭中的地位而改变。台湾导演张哲书擅长错综复杂的人物线和情感线，这部《如果，爱》可以让你一次看个够复杂的大家庭中，每个人不同的感情生活，婚姻状态。

万嘉玲嫁豪门，做了全职太太，可惜豪门生活并没有想象中那么轻松。以为是因为爱走到一起，却因为家事变故，人与人之间慢慢隔阂。变成想要占有爱人，而不是呵护爱人。这段婚姻究竟值不值得维系？大多数的全职太太都面临着这样的难题，万嘉玲也在这样的困惑中。剧中的万嘉玲并没有像大多数全职太太那样忍气吞声，得过且过。她意识到了女性的独立和自强比为别人活更重要，勇敢地走出了泥泞。

万嘉妮职业女性，与大多数职业女性一样，忙碌成狗，无暇顾及感情世界。 但并非所有的职业女性都没有幸福的生活，那个人只是在对的时间才出现而已，所谓的“不婚主义”都是还没遇到对的那个人。万嘉妮与欢喜冤家走成正果，刷新了职业女性对婚姻的恐惧感。爱情总是理性的，但婚姻需要一些激情来促成。放弃自暴自弃的颓废想法，职业女性的春天天天都在向你招手。

万嘉乐为万家娶了一个好媳妇，出得厅堂，下得厨房，关键媳妇特别罩着老公，不管是生活上还是事业上。可惜，总有那么些玩世不恭的老公，永远长不大。这段婚姻让人惋惜，同样也皆笑啼非。现实比这段婚姻更复杂的不在少数。何去何从？作为一个职业妈妈的晴天勇敢的选择脱离苦海，向幸福奔跑。误会与疼爱并存，面对公公的不理解和婆婆的心疼，晴天只是做了一个正确的选择，虽然很艰难，但是她为女性赢得了自主权，也是为她自己争取了自主权。

这部电视剧看上去是女性的崛起斗争，其实男人与男人之间的较量导演也并没有忽略。宋乔植与陆阳是合作伙伴亦是感情上的对手，一边是万嘉玲名副其实的合法配偶，一边是路人甲的相遇与相识。没有对比就没有伤害，这两个男人同时出现在万嘉玲的面前，只不过在验证一个事实。爱也可以逆袭，你真正爱一个人的时候一定会去用力呵护她，而不是占有摧毁她。勇敢的改变自己对爱情的认知，才能得到真正的自我蜕变。如果现在的你对感情还陷入纠结彷徨中，不如看看《如果，爱》。