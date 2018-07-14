《阿修罗》：这一次，终于等到你

文／番茄女王

这一次，坚持看完了《阿修罗》的片尾，强大的幕后团队阵容让人震撼，满篇的关键词CG看得人眼花缭乱，英文单词出现的频率超过了任何一部国内的电影。不得不让人敬佩同时也很欣慰，中国特效电影的黄金时代到来了，而《阿修罗》将是掀开这一篇章的引子。是的，就是这一部六年磨一剑，投资7.5亿人民币，汇集全球三十五个国家电影顶尖人才，超过1800人的制作团队的影片《阿修罗》。







2001年徐克的《蜀山传》，2008年周星驰的《长江7号》，陈嘉上的《画皮》，2009年刘镇伟的《机器侠》，2010年王晶的《未来警察》，2011年程小东的《白蛇传说》等等都是早期中国香港导演对特效大片一次又一次的大胆尝试，并且在21世纪初期频繁出新。唯独在特效电影这个领域，中国始终落后于欧美国家很长一段距离。而如今，我们看到了中国特效电影的希望所在。仅仅八年内，在中国导演们坚持不懈的努力和尝试中，中国特效电影一步步走向成熟。

阿修罗是佛教的代表人物之一，也是古老传说中传奇人物之一。佛教中信奉的“真、善、美”在国人看来是美德，《阿修罗》中由吴磊扮演的阿修罗的洞察之头始终坚信着传播“真、善、美”，影片的价值观也在多处被重复强调。吴磊与梁家辉扮演的欲望之头，刘嘉玲扮演的谋略之头无时无刻不为价值观而打架争吵。影片最大的特色角色就是这一人三头的阿修罗之王。

影片所传达出来的是正与邪，善与恶之间的斗争。导演为大家创造了一个新兴的六界之地，华而不实的皇宫背后暗藏着邪恶的灵魂和肮脏的阴谋。如何能识别美丽的阴谋，只能靠真心去体会。对于观众来说，影片呈现的是阿修罗之王的洞察之头新的灵魂放羊少年如意不断通关打怪兽，过去记忆的空白让如意在与洞察之头的身份转变之间遇到不少的小难题。故事情节百转千回，刺激又让人哭笑不得。

《阿修罗》这部电影的重中之重则是特效部分，从六界之地场景的搭建到各个人物的设计，再到小南瓜这个CG角色的打造，从内到外都刷新了国人对国产特效电影的认识。五毛特效？！Never! 影片中的每一件衣服，每一把兵器都值得深究，每一个人物的出场都只展现了冰山一角。吸引的剧情和美轮美奂的画面让人几乎忘记去关注演员们的演技，但实际上演员们的演技也值得推敲。原来大家都是看着吴磊的影视作品长大的，2009年《家有外星人》中的那个调皮捣蛋唐不苦如今已经变成万人迷的大帅哥，告别稚嫩，帅气、温柔、睿智的吴磊在放羊娃如意和阿修罗之王的角色变换中得心应手。在这个九零后横行的圈子中，张艺上这位新秀一点没有稚气，反而本位的纯真和善良十分适合具有大爱精神的华蕊。这一次，终于等到你，《阿修罗》带着中国特效片重生。