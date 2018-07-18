《给我一个十八岁》：忆荷尔蒙激战的初恋岁月





文／番茄女王

著名作家冯唐有一个知名的《万物生长三部曲》，其中有《十八岁给我一个姑娘》、《万物生长》、《北京，北京》三部长篇小说。《万物生长》已经被李玉导演拍摄成爱情电影，而《十八岁给我一个姑娘》也被拍成网络电视剧，在网络平台播放。《十八岁给我一个姑娘》是三部曲的第一部，也是从青春期开始讲起男性成长的历程。





青春期具有很强烈的时代符号，《给我一个十八岁》的剧情背景是九十年代初的北京，人们生活在封建文化瓦解，新旧文化磨合的和平年代，大部分人的思想居于保守。在筒子楼里一起生活的居民抬头不见低头见，总是闲言碎语，八卦漫天，小孩子们的生活也是叛逆中带着压抑，特别是调皮的男孩子，被家长操着家伙四处追赶。回想起来，这样的生活让人哭笑不得，又惹人怀念。那时候，人与人之间的关系都很亲近，邻里之间没有秘密。大家都带着时代都烙印小心翼翼都生活，没有人敢特立独行。





《给我一个十八岁》有一个最强烈的标记就是男性荷尔蒙。都说青春时期的女孩子最美丽，青春、稚嫩、单纯，而青春时期的男孩子则是相当叛逆、调皮，惹事生非，想要做大男子汉，却总是出错头。最要紧的是情窦初开的年纪，对两性关系的认识相当有限。郭麒麟扮演的男主角秋水和孙伟豪扮演的刘京伟、李砚扮演的张国栋三个难兄难弟只能通过在院子里偶遇情侣、院子里的二叔送的小人书，和偷偷暗恋的女孩子加上隔三差五的各种青春好梦，来感受青春荷尔蒙所带来的乐趣和神秘。





俗话说，三个女人一台戏，三个男人要造反。智勇双全的秋水和胆大心细的刘京伟带着安静的美男子张国栋，从在家里帮邻里抓偷内衣的流氓，到在学校用鞭炮炸校草欧阳的车，为朱裳报仇，看似惹事生非，其实是他们在用自己理解的男子汉方式行正道。秋水正义的性格让他随时都心生为民除害，拔刀相助的道义。古灵精怪的秋水还在追求朱裳的道路上，想方设法排除一切困难，与情敌欧阳大战了好几回合，带辣椒的汽水和带补酒的汽水之战，让秋水占了上风，也让大家更喜欢郭麒麟的这种表演方式。





初恋、兄弟情，在青春无敌的一群学生里，他们拥有各自的初恋情节，秋水暗恋王嘉宁扮演的朱裳，刘京伟暗恋方川扮演的翠儿，袁百梓卉扮演的梯子暗恋张国栋。三对不同的CP演绎出了三种不同的初恋滋味，秋水是望穿秋水难得美人归，刘京伟和翠儿是冤家路窄，难求美人笑。最幸福的就是张国栋，有人疼有人帮。秋水、刘京伟、张国栋这三兄弟非血缘关系胜似亲兄弟，在这样的青春岁月中，他们的荷尔蒙秘密只能与亲兄弟互相分享。几个男演员把不同性格的男孩演绎得惟妙惟肖，让人乐此不疲。





难得有这样的以男性角色为主的电视剧，让我们从侧面了解青春期的男孩子是如何成为真正的男子汉的。那些啼笑皆非的闹剧和发生在这些男孩子身上的身体及心理的成长变化，都让人感觉到了一个真实的青春时代。回忆荷尔蒙激战的初恋岁月，相信每个人都心存一份美好，即便这个故事没有结局，我们依然相信那份美好。