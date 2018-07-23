《足球王者》：欢乐人生的教科书





文／番茄女王





足球一直是全球民众广泛热爱的一项体育运动，有的人喜欢观看足球比赛，有的人喜欢亲身体验，上场踢足球，还有的人喜欢拍跟足球有关的电影。中国跟足球有关的电影虽然不多，细细数完也超十部有余。1963年徐昌霖的《球迷》，1987年谢洪的《京都球侠》，2000年谢晋导演最后一部影片《女足9号》，还有2001年红极一时的周星驰出品《少林足球》，都是具有代表性的足球电影作品。然而跟足球有关的动画片却是一部都没有，在2018年俄罗斯世界杯结束之际，国内首部足球题材的动画电影《足球王者》在沉浮了许久之后终于将揭开真正的面纱。









每一部足球电影背后其实都寄予了导演想要表达的一种价值观。《足球王者》的故事发生在一个单亲家庭，退役国家足球队员罗纳德带着两个儿子一个女儿，以开海鲜大排挡为生。正在生长发育中的几个小屁孩爱上了足球这项体育运动，或许是继承了父亲骨子里的基因，这种热爱越发膨胀。罗纳德因为不想看到孩子们重蹈自己的覆辙而百般阻挠。









《足球王者》以三个小孩子因对足球的喜爱，在足球这项运动中建立了团队的精神和友谊，又因为各种突发状况，在一次又一次的足球比赛中经历了内心的成长和蜕变。爸爸罗纳德的事业变化导致他内心经历着复杂和纠结的对抗，他对三个孩子的教育更像是一本活生生的育子教科书。从他身上的变化可以明白真正适合孩子的教育方式不是纵容，不是反对，而是给予充分理解和支持。









片中的第一大反派李斯特之所以可以成功取得小朋友们的信任，并将他们带入足球陷阱，利用孩子们获得利益。正是因为他看到了小朋友们的内心所需，他用尽各种手段博得孩子们的信任，支持孩子们的爱好，从中获取自己的财富，不惜损害孩子们的身体。李斯特的成功正是父亲罗纳德在教育上的失策。









《足球王者》通过每次不同的足球比赛，让孩子们在足球中享受这份爱好的快乐，他们从乱无章法，到团队合作。从失败气馁，到鼓舞士气。比赛的最初，娱乐大于竞技。但可以看出孩子们对这份运动的热忱和认真，因为他们知道比赛的结果决定他们努力的成就。而作为父亲，罗纳德关注的却是保护孩子，不让他们受伤。这大概就是狭隘的爱，而事实也证明，孩子会心生对抗，最严重的是会伤害他们幼小的心灵，当他们在有记忆的成长过程中，最重要的一段成长记忆，有可能会影响他们一生的价值观。狭隘的爱会将他们奋发的斗志磨灭。









影片以小朋友的视角剖析足球这项运动带给孩子们的欢乐和成长，节奏紧凑，气氛轻松，特别励志的角度让大人和孩子都重新认识了足球的内涵。大人都需要和孩子一起成长，丰富自己。片中的口头禅：“做人开心就好。也传递出了不要盲目的追求爱好，做自己开心的事就好，自然就会做到极致。