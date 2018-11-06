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《两个俏公主》：Chinese boy的爱情心灵鸡汤

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2018-11-6 23:27:38

 

《两个俏公主》：Chinese boy的爱情心灵鸡汤


文/番茄女王


不管是抖音还是《奇葩说》，成年人的世界都已经能坦然的在网络公众的视线中面对爱情世界，大胆讲出自己的爱情故事，激烈地与他人辩论自己的爱情观点。甚至当单亲家庭、离异父母的词汇越来越频繁的出现在公开场合，代表传统的社会已经进化到不避讳谈及这些敏感的私人状况，而我们是否忽视了那些也会玩抖音、看奇葩说的孩子？在传统的中国人思维中，一段恋情的开始大部分由男人来点燃火炬，火焰如何燃烧，男人仍占据着更多的主导地位。是否应该从小引导男孩树立正确的爱情观，在如今的社会生活中来说孰重孰轻，是妈妈们要认真思考的一个问题。

《两个俏公主》：Chinese boy的爱情心灵鸡汤


《两个俏公主》讲述的是两个俏公主红铃和桃茜在比赛中偶然相遇，共同救助天鹅王子，与鹰国的鹰王周旋救回天鹅王子圣羽的故事。几位90后女编剧出品，为这部唯美的少女动画片注入了新鲜的视角。《白雪公主》的时代已经褪去光环，新生代的动画片将亲情、友情、爱情融合为一体，俏公主与剧中的王子也发生了春心萌动的情感。孩子们被当作一个社会体真实的存在，父母给予他们成长的空间做自己爱做的事情。在这个过程中所经历的事情必须由孩子们独自去面对，用他们的意志力去解决所有的难题。孩子的情感世界必须是他们自己去体验，友情或爱情，爱或恨，这就是父母无法言传身教的东西，引导变得尤其重要。

《两个俏公主》：Chinese boy的爱情心灵鸡汤


俏公主红铃拥有一个近乎完美的公主形象，她拥有欧美气质的甜美公主范，更拥有中国传统的美德。红玲正直勇敢、守信承诺、坚强自立。鹰王有责任有担当，有大王气度。作为每个母亲，都希望自己一手带大的儿子不一定有大将风范，至少敢作敢当，有男儿气概。儿子长大以后将要面对什么样的女孩，他们会建立什么样的婚姻家庭，拥有什么样的情感世界，一切看来都是未知数，但并不一定真的就未知。

《两个俏公主》：Chinese boy的爱情心灵鸡汤


《两个俏公主》塑造了很正面的公主角色，男人应该爱慕什么样的女人？就应该是红铃公主这样智慧与美貌成正比的优秀女子。而男人在学会爱人之前，更应该学会如何爱自己，做一个不自私、不小气、不任性的男孩，不懦弱、不逃避、不急躁的男人。在中国的传统教育中，你能找到任何关于做人、礼节、学士方面的内容，家长们唯独忽视了精神层面的爱情观教育。每当我们谈起一个任性的男孩，总会评价说，多交几个女朋友他就会变成熟了。事实上，多交几个女朋友的代价太大了，甚至再交多几个都无用。根深蒂固的教育没有渗透，等孩子长大之后很难再去改变。

《两个俏公主》：Chinese boy的爱情心灵鸡汤


《两个俏公主》是属于中国男孩的爱情心灵鸡汤，带上儿子看《两个俏公主》，一起品尝这给Chinese boy的爱情心灵鸡汤。儿童的情感教育，任何时候开始都不算晚，用恰当的、正确的方法教育和爱自己的孩子，才是真正言传身教：爱别人之前先好好爱自己。

标签： 动画(3456) 中国电影(663)
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