《陈情令》：陈诉衷情魏无羡，这样的他让人心疼！





文/番茄女王





魏无羡从小失去双亲，但并没有失去“亲人”，他有疼爱自己的叔父，师姐、师弟，曾经有过不完美的童年记忆，失而复得一个完整无缺的童年。性格叛逆的魏无羡，从来都被人非议，在各种冷嘲热讽中，叔父江枫眠教育魏无羡长大成人，师姐江厌离，师弟江澄给予魏无羡亲情和关爱，魏无羡即便不被任何人羡慕，但他总是无忧无虑，没心没肺的活着，心里记着所有人对他的好。









《陈情令》采用倒述的方式，娓娓道来十六年前魏无羡发生的种种传奇故事。江湖上各种恩怨情仇，所有人都带着对魏无羡身世的偏见一次又一次加深了对魏无羡的误解。陈情意为陈诉衷情，更多的是魏无羡对不公进行的一种陈情。









本可以无视世人的偏见，自己走自己的路，做自己的事。姑苏蓝氏，云梦江氏，清河聂氏，岐山温氏，兰陵金氏五大家族共治天下。无奈江湖险恶，温氏家族恶意弑杀各世家，惹来众家族公愤。云梦江氏也惨遭温氏家族毒手，满门灭族，只剩下师姐江厌离、师弟江澄和魏无羡相依为命。叛逆但正直的魏无羡一次次遭遇其他家族的误会，他从来不愿意解释，只有姑苏蓝氏的二公子蓝忘机将魏无羡视为知己，懂他，担心他。









众叛亲离的魏无羡被人唾弃修炼歪门邪道，从没有人去聆听他的故事。魏无羡不再佩剑而是以陈情笛代替，一直遭人非议，蓝忘机看在眼里，心疼在心里。每次魏无羡控制不住情绪的时候，蓝忘机都在第一时间出手阻止。一直不被理解的魏无羡从不在乎任何人的看法，却因修炼诡道，让温宁误杀了自己的姐夫，甚至目睹师姐惨遭傀儡毒手。亲人一个个离自己而去，令魏无羡内心逐渐崩塌。











魏无羡一直是一个温暖、正直、善良的人，却得不到世人的肯定和家人的理解。与其说是魏无羡黑化，不如说是这个不公的江湖黑化了魏无羡。逆流而下，陈情上头，这剧情看得粉丝们都急死了，恨不得拔刀相助，一笑泯恩仇。