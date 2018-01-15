不吐不快!《勇敢者游戏：决战丛林》美中不足的4个缺陷

你大概也没想到: 新出的这部《勇敢者游戏》重启续集实际上出人意料的精彩。事实上，在电影上映两周前提前解禁媒体评论, 无疑已经彰显了索尼对这部电影的信心, 而目前在全球市场上的可嘉表现, 似乎证明这部新作也赢得了部分极力捍卫罗宾·威廉姆斯原版电影、对翻拍经典持怀疑态度的忠实影迷的认可。

尽管此前相当不被看好, 但事实证明，新《勇敢者游戏》显然是一部趣味横生, 富有想象力且引人入胜的卖座电影，当然这很大程度上要得益于大受欢迎的演员阵容。而且, 影片巧妙地避开了许多影迷一直担心的一些问题, 既没有将自己与原版电影联系得过于紧密, 也没有忘记该系列之所以如此有趣的秘诀。

[逃出魔幻纪: 丛林挑机] 香港预告片

简单地说, 这部原本被认为以圈钱为目的的老系列新作品实际上是今年最出人意料、最令人惊喜的娱乐大片之一。这部电影没有什么高超的艺术价值, 也不足以成为经典, 但能够带给你一次轻松愉悦的观影体验, 也许正是其中玩世不恭的游戏态度, 使之成为了一个卖座奇迹..。

说了这么多溢美之词，下面全面分析一下这部电影的缺陷···

4. 反派没劲

鲍比·坎纳维尔是一个很不错的演员, 但他在电影中饰演的反派范·佩尔却难以令人满意, 这个胡子拉渣的坏蛋想要夺回绿宝石, 而绿宝石正是几位主角安全退出游戏的关键。

虽然这部电影更关注于几位主角的团队关系, 一些人可能还会争辩说, 这部电影实际上正是通过呈现一个缺乏刻画、甚至毫无深度的坏蛋来批评现实中大多数游戏反派都刻板单薄的现象, 但是, 如果反派能够更有趣一点，这部电影一定会更精彩。

尽管鲍比·坎纳维尔已竭尽全力, 但他饰演的坏蛋依然是整部电影最容易被忽略的部分。

3. 有些成人幽默没必要

虽然这部电影的幽默主要集中在角色、游戏固有的愚蠢特性和核心剧情的荒谬性上, 但还是有一些不太优雅的笑话, 可能会让一些父母后悔带孩子看这部电影。

显然是为了使这部电影在青少年人群中更有销路, 其中出现了一些很恶俗，很邪恶的关于性和生殖器的笑话，真的有必要删掉。

这些笑话主要围绕美丽动人的女高中生贝瑟尼 (麦迪逊·伊斯曼) 在游戏里身体变成了杰克·布莱克，她惊叹地使用他的阴茎来排尿, 而在另一个令人费解的片段中, 她给一个男人口对口人工呼吸之后，布莱克的小弟弟竟然突然勃起了。

还有一个情况是, 几位主角为了查看各自的优势和弱点, 需要在自己胸部用力地按压一下, 你应该可以猜测到这群人中唯一一位女性玩家将遇到什么样的情况。值得庆幸的是, 这些成人色彩的插科打诨在这部电影里只占据一小部分, 但它们确实与电影其余部分更和谐的基调相冲突。

2. 片长太长了

影片完整时长为119分钟, 你可能觉得它会花大量的时间描述高中生如何被卷入到游戏中, 但令人惊讶的是, 实际上它在前15分钟就搞定了。

虽然这部电影在这一方面的表现很不错, 但总体上仍然让人感觉有点臃肿, 特别是中间部分，动作场面之间的停顿时间太多，感觉被刻意拉长了。

虽然这部影片始终不会让人感觉到枯燥, 但显然许多对话场景可以适当地删减一些, 如果电影整体剪短10-15 分钟, 观影感受应该会更精巧, 更顺畅。

1. "感情" 副线很鸡肋

尽管这部电影在刻画现实世界中真实人物的相互动态以及他们在游戏中虚拟角色的关系发展这两方面都做得很出色, 但当影片试图用一些真实的情感来灌输故事时, 却没有那么成功。

虽然，这四个孩子被留校察看凑在一起, 很有《早餐俱乐部》风格的氛围, 但是与那部电影耐人寻味的模棱两可相比, 在这部电影最后他们的友谊收获了一个欢乐而明确的结果, 而且并不是特别有趣，也缺乏共鸣。

此外 , 亚历克斯·沃尔夫和摩根·特纳饰演的两个书呆子角色之间还有一段爱情故事 , 影片非常认真地展现两人互诉衷肠 , 甚至肉麻到了让人看不下去的地步。尽管如此, 这个支线情节依旧没有太过矫揉造作, 虽然它在情感层面上并没有起到什么作用, 但也不会使电影陷入停滞。

你觉得新版《勇敢者游戏》怎么样？欢迎留言发表意见，让我们来一起探讨..。