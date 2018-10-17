《跨越八年的新娘》：等待绝症未婚妻，相信爱情有奇迹





长期以来浪漫爱情片一直是日本电影的主要组成部分, 似乎总是陶醉在不可能的爱情故事中。虽然本世纪初蓬勃发展的"纯爱" 电影的短暂热潮在搜刮了各种绝症或疑难杂症来炮制令人心碎的悲剧之后已优雅地逐渐消退, 但这种电影类型并未完全消失，也不太可能真的完全消失。濑濑敬久导演的《跨越八年的新娘》就是一部纯爱电影, 不过稍有不同的是这部电影根据近期成为热门话题的真实故事改编。电影以美妙的老式浪漫主义风格摆脱了痛苦的悲剧套路, 同时赞扬了带来意想不到奇迹的坚持不懈的力量和真爱的持久效力。

回到2006年, 害羞腼腆的汽车技工尚志 (佐藤健 ) 不情愿地参加一位健谈的同事当晚安排的一次聚会。被束缚在自己完全没有做好心理准备的社交场合, 尚志闷闷不乐，满脸不悦, 几乎一句话也没说, 然后当其他人决定去卡拉 ok时，他决定借机先走。参与聚会的所有人都对他的离开稍微表示遗憾, 除了麻衣 (土屋太凤), 她转身跑来指责他的 "态度"。尚志解释说他很抱歉, 不过他显然并不擅长找借口, 实话实说他想回家, 因为他原本肚子就痛得厉害, 出于礼貌的缘故又被迫吃了一些油腻的烤肉, 更加不舒服了。麻衣接受了这个借口, 甚至在去卡拉 ok 与其他人回合的半路上又返回来, 把她包里的暖宝宝给了他, 希望能帮助缓解他的肠胃问题。随后两人开始约会, 变得非常快乐,并且订了婚。但在婚礼三个月前, 麻衣因为一种罕见的疾病而陷入昏迷之中。

这段浪漫爱情在影片前半小时已经交代完整, 而且基本上完全遵循传统爱情片的标准——他害羞, 非常敏感, 她性格外向, 非常善良。随着爱情故事的顺利进行, 不断有迹象表明即将有大麻烦降临，麻衣越来越笨手笨脚, 接着出现头痛引发记忆丧失，最后甚至产生了痛不欲生的幻觉，不得不长期住院。濑濑敬久明智地缩减了治病细节, 而专注于尚志的献身精神和坚定不移的信念, 他相信麻衣有一天会睁开眼睛回到他身边。尚志并没有取消婚礼, 而且将婚礼的日期预约在了每一年的同一天, 即他们第一次预订的日子, 以免她醒来后遗憾错过了她梦寐以求的婚礼。

由于这种病例很罕见, 没有人能明确做出预断, 医生承认有很大的可能性麻衣也许永远不会醒来，即使她醒了，也会出现广泛性脑损伤和不可挽回的记忆丧失，终身需求医疗照顾。 尚志搁置个人生活, 每天到医院去, 给麻衣的手机发短信, 这样以来她醒来时就能补上她错过的东西。然而, 他的献身精神却让麻衣的父母 (药师丸博子&杉本哲太)开始感到担心, 他们最终向他摊牌, 因为他 "不是家人", 所以他没有必要留在麻衣身边。他们这样做不是因为不愿意别人照顾女儿, 或者他们不喜欢尚志, 而是他们担心他是在浪费自己的生命等待一个永远不会醒来的女人。由于他还年轻, 有机会重新开始, 他们试图以最严酷的方式——通过冷静的礼貌把他推开, 但当他拒绝离开时, 他们当然暗自高兴。

替别人做出决定以减轻他们的痛苦成了影片中反复出现的一个主题。善良的人不会说出他们的真实想法, 而是说出他们认为对别人最好的决定, 以短痛结束对方的痛苦。每个人都不希望伤害别人的感受, 以至于在不必要的时候也许会伤害到他们自己。尚志体恤下属的老板记得他在接受面试时发表了一席相当奇怪的言论——被问及他为什么申请这份工作时, 他回答说他喜欢修理东西, 尚志的老板又问他, 他修东西的时候在想什么, 他回答 "爱"。爱似乎可以修复一切, 再加上还有不懈的奉献和无论情况如何严峻都拒绝放弃的毅力。结局积极乐观的浪漫爱情电影《跨越八年的新娘》是一枚让人快乐的催泪弹, 让我们看到爱情确实能够克服任何看似无法克服的困难。