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无脑版《虎胆龙威》？《摩天营救》5大亮点早知道

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2018-7-17 4:31:24

无脑版《虎胆龙威》？《摩天营救》5大亮点早知道


道恩·强森的最新动作大片《摩天营救》已经提前内地一周在世界各地上映, 毫不令人惊讶, 海外媒体对这部电影的评价褒贬不一。

虽然多多少少借鉴了《虎胆龙威》和《摩天大楼失火记》, 但《摩天营救》更依赖于道恩·强森的迷人魅力和一些明显荒谬的固定套路, 不过既然拥有这个演员和这些可观的资源，显然完全可以制作出一部更令人信服、更有企图心的电影.

可惜, 《摩天营救》并没有达到道恩·强森今年更早时候那部无脑怪兽大片《狂暴巨兽》的疯狂高度, 不过依然很值得一看, 尽管可能一两个星期之后你就不记得它的剧情了。

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如果你渴望一部一次性爆米花娱乐大片, 《摩天营救》是你的唯一之选, 毕竟7月份国产片层层包围下只有这一部进口大片, 它绝对能够满足你的基本娱乐需求，不过可能不会让你体会到特别兴奋的刺激感。

为了让你更清楚这部电影究竟如何, 下面就说说它的亮点..。

无脑版《虎胆龙威》？《摩天营救》5大亮点早知道

5. 道恩·强森的表现一贯出色

道恩·强森饰演摩天大楼的安全人员威尔·索耶，呈现了让人满意的精彩表演。虽然剧本并没有安排让他每隔几秒就秀出一句滑稽的俏皮话, 但道恩·强森还是竭尽全力地投入表演, 让观众时刻对他产生好感。

道恩·强森如此讨人喜欢，以至于在一场戏里他的角色用胶带包扎伤口，我们也坦然接受。即使电影中的其他角色都发挥不稳定, 但他依然始终如一: 把观众放在第一位，完成影迷们所期待的精彩场面。

但是说真的, 道恩·强森挑剧本的水准真有待提升。

无脑版《虎胆龙威》？《摩天营救》5大亮点早知道

4. 无脑大片乐趣多

《摩天营救》并不是那种勇于自我戏谑的电影——如果真是这样，影片无疑会更有趣, 但它非常清楚自己的定位, 接受自身的局限性, 而且相当认真地按照 B级片的标准进行处理。

这里没有什么自命不凡的尝试表达一些人性的东西, 很容易煽情的亲情戏份很大程度上也被出人意料地抑制了, 而更专注于命悬高空的悬念和道恩·强森与一群有组织的恐怖分子的对抗。

显而易见这部电影没有什么抱负, 更没有想要尽力或者尴尬地试图成为一部它力所不及的电影。这纯粹是一部快餐电影, 在吸引到足够多目标受众的同时，并不在乎遭到其他观众的抵触。

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3. 截肢的动作片主角带来不一样的触动

《摩天营救》最不同寻常的一点就是, 道恩·强森饰演的主人公是一名截肢者, 几年前他因人质救援任务出错而失去了一条腿。

这样一部高预算好莱坞大片竟然以截肢者为主角，这体现了一种令人触动的包容性——尽管这个角色由像道恩·强森这样的大块头演员扮演。更令人印象深刻的是, 电影并不仅仅是把这当做一个噱头。

基本上道恩·强森的角色并没有因为佩戴假肢而遭到其他角色的区别对待，虽然一些场景确实使用到了他的假肢, 但影片绝不会让你感觉是以此开玩笑, 或者作为简单易行的营销噱头。

佩戴假肢就像角色的一个自然特征一样, 并没有被刻意放大, 这可能是这部电影所做的最令人触动、最具有前瞻性的一项决定。

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2. 最后对决极具视觉创造性

至少, 《摩天营救》的最后高潮有所创新, 尝试摆脱典型的枪战或格斗结局。最后的动作戏超乎预期，发生在一个巨大的装满镜子的CGI 大厅里。

虽然整体上，影片各部分的视觉效果水准很不一致，但结尾至少有趣地尝试了新事物, 而不是简单抛给观众一场混乱的枪战。

而且结尾也使《摩天营救》与其他那些《虎胆龙威》模式的电影有所不同, 其视觉上精心设计的高潮将影片带向了完全不同的方向。当然, 《虎胆龙威》的结局依然更好。

无脑版《虎胆龙威》？《摩天营救》5大亮点早知道

1. 时长精简

《摩天营救》时长102分钟, 这意味着除去片尾字幕，正片大概不到90分钟, 从而确保了尽管影片存在许多问题, 但快速的节奏让你基本无暇顾及那些问题。

在众多大片动不动时长超过2个半小时的当下, 这种不会让观众不耐烦频繁查看时间的高概念大片实在值得赞誉。

虽然《摩天营救》第一幕可能略显仓促, 但最后一个小时感觉就像一场相当紧凑的灾难戏, 绝对超乎你的预期，而且直到影片结束也不让你打呵欠。今时今日, 片长够短也是一个壮举。

标签： 道恩·强森(87) 摩天营救(4)

7.4 

摩天营救 (2018)

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