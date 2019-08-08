印度电影屡试不爽的套路背后国产电影差在哪？

从《摔跤吧！爸爸》开始，印度电影在内地影市可谓百试百灵。仅今年就有《神秘巨星》、《小萝莉的猴神大叔》、《起跑线》三部印度电影获得了不错的票房成绩，表现远超印度本土。

上周三印度电影《起跑线》内地首映，首周票房1.35亿，位居周票房亚军。《起跑线》目前的成绩已经超越2014年上映的《我的个神啊》（1.18亿），在印度电影内地票房排行榜上暂居第四位。

再次延续了印度电影叫好又叫座的潮流，作为非好莱坞电影的后起之秀，印度电影在中国电影市场取得票房与口碑双赢的都是现实主义题材电影，几乎没有一部是特效科幻大片。

近几年，印度电影从阿米尔·汗的“独宠“，到催泪大片”小萝莉“，再到《起跑线》的票房大卖，代表着脱离了“票房熟脸”，没有催泪大法，反映当下现实的印度电影也可以打开中国市场。

前几部电影关于女性意识、男女平等等广泛的话题在影迷中引起讨论，《起跑线》同样聚焦于热门社会话题，影片中所触及的教育问题，在情感上很能引起共鸣，中国父母对教育的在意程度显然不会低于印度爹妈。

虽然影片在故事设置上很套路，但这种套路对于观众来说却十分有效。凭借着娴熟的叙事模式，一下子就能击中观众的情感命门，这种笑中带泪的现实，中国观众还是很吃这一套的。

印度电影很好地将商业与现实结合，但也不是没有缺点。印度电影虽然动人，却并不解决问题。感觉似乎只是为了麻痹印度穷人拍的，电影也仅仅起到了一点抚慰作用。

《摔跤吧！爸爸》和《起跑线》说的其实都是下一代如何通过努力来改变个人命运，《摔跤吧！爸爸》关注的是男女平等，《起跑线》则是教育平等。最后两者看似都用一种潇洒圆满的方式结束，但两者其实并没给出问题的解决办法，光有真情实意并不能改变穷人命运。

印度片在中国大卖两个特点：现实+喜剧。内容上一定和中国人达到了共情，但凡能感同身受，才能形成口碑效应。所以我们看到了去年《摔跤吧爸爸》开始这一年多来印度电影的大卖。

反观目前国内，虽然也有聚焦社会现象的电影，但数量极少，在这极少的作品中基本口碑不低，却并没有像印度电影那样造成强烈话题与高票房，为什么？

因为不够商业，它们深刻却不讨喜，总是太严肃正经地向观众说：看呐，这就是现实，这个社会就是这么残酷。这种刻板的表现形式虽然能最真实的表达现实主题，却会给观众一种沉闷的感觉。

当今电影市场的主流还是以商业片为主，观众的年龄多集中在18~30岁之间的年轻人，娱乐成为他们进入影院的主要目的，在选片方面会比较偏向于更加轻松类型的电影，当然也不排除个别制作精良的逆袭电影，比如《战狼2》《红海行动》。但就整体来看，娱乐性商业片依旧占据着巨大影响力与票房号召力。

如何将社会焦点与商业结合才是目前国产电影需要学习的地方，将沉重的话题用另一种形式表现出来。

计划将于国庆上映的国产动作电影《终极代码》，将焦点对准基于当今社会最为火热的人工智能技术，以此引发人们对人性与智能科技界限的探讨，同时也对未来人工智能的发展方向作出警示。

主创团队用独特风格，加上创新的动作，站在未来的角度去预见一场可能爆发的智能危机，打造一部关于未来的商业动作类型片。

尤其是近年来，互联网迎来大数据时代，科技发展不再局限于常规的机械化研发，而是越来越向智能化靠拢，人脸识别、无人驾驶、智能机器人等各种技术层出不穷，甚至还出现了可以进行自我学习的人工智能。

然而科技的迅猛发展却让一部分人越来越忧虑：科学和人性，今后越来越不会有明确的界限。

《终极代码》这部具有一定“反英雄”情节的新中国式超级英雄电影，将更多的论点放在对人性的探讨上。

想要打破传统就不能以固有思维来拍摄一部影片，《终极代码》想要带给观众的故事，是以人类意志本身为主导，打破科技在未来世界的神圣感。

影片虽然少不了后期特效的处理，但大部分场景还是采用实景拍摄，给观众带来更多的真实感。

主角萧宇是个桀骜不驯却心怀正义的顶尖杀手，为了被反派绑架的妻女，与正义之士对抗，抢夺拥有控制人类思想和行为能力的可植入智能芯片的源代码芯片。在经历过重重考验与挣扎后，最终救出女儿，打倒反派，成为拯救人类的英雄。

影片中丰富多彩的战斗场景，充满现实主义的硬派打斗，以及各人物间内心的矛盾与抉择无疑将成为影片最大的看点。

并不是每一个成为英雄的人，在一开始都能义无反顾地站在正义的一方。

一个有血有肉却必须压抑着情感的冷酷杀手，他的焦虑、挣扎及理智，每一段情绪刻画不需要娇柔造作的台词强行煽情，在激烈的枪战、动作戏中杂糅着的些许温情却更令人动容。

他会让我们觉得，人就该有思想有选择地活着！对于这样一个人，或许我们都能或多或少地感同身受。

在生活中，谁没有被现实打败过妥协过，谁没有为了家人、为了所爱之人，做一些违背自己本心的事。

我们在现实矛盾中挣扎前行，却从未后悔自己为守护这份幸福所付出的一切。其实我们都在生活中扮演着超级英雄，为了爱而不顾一切。

这就是人性的可贵之处，也是与冰冷科技相对抗的武器，以此警醒世人在寻求便利的同时也不能忽略智能科技泛滥所导致的后果。