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《前任3》约炮搞笑虐恋全不误！心肾贯通一往情深

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2017-12-27 5:17:41


本以为《前任2》烂到一塌糊涂，《前任3》依旧会是透支原创IP的低俗闹剧，却不料在韩庚回归后，田羽生导演与新圣堂团队意外回勇，再度通过两对情侣分手后的各自遭遇，除了探讨男性两性关系，约炮搞笑与浪漫痴情两不耽误，走肾也走心，反而重返了《前任攻略》首集那种心肾都通的爱情喜剧水准，这在贺岁档电影里是难得的。


还是好基友孟云和余飞的情感故事，两个性格迥异却又“臭味相投”的哥们，双方已经配合默契、相映成趣。郑恺的痞气、滥情、狡猾世故，使余飞的情感路途坦荡多了，他跟女友是借分手的壳，撒着恋爱的矫，双方都会不时做出一点让步。相比之下，韩庚的木讷、纯情、要面子，他对分手爱人的犹豫不决，使得双方明明是深爱，却总各自希望对方让步，换来太多痛苦。

 


前面继续是荤段子喜剧路线，郑恺本色式俏皮的喜剧表演，装出一本正经，另一边删除微信聊天记录，还跟女友喋喋不休的争吵，都很容易笑出声来。几大主角频繁爆出金句，什么“酒肉朋友”就是“酒后发生肉体关系的朋友”，简直是用非常男性的角度去调侃男女关系。从两大主角讨论双胞胎姐妹邪恶笑容，到面对尴尬时的荒诞滑稽，还有夜店瞬间用美女吸引走众多高富帅，都使得气氛非常地轻松幽默。


当女主角林佳则通过旅游、自我充实、找到新男友，孟云也被活泼可人率真的王梓吸引，没想到后半场实力开虐。从各自给对方发一个微信，想了半天又撤回，到林佳看见来咖啡馆找自己的王梓，瞬间崩溃着泪流满面，悲伤的基调伴随着浪漫与痴情，让情感张力瞬间爆发！王梓说着自己浪漫希望，默默走到转角处，独自失望地哭成狗，孟云扮成至尊宝在广场上大喊“林佳，我爱你”，另一边林佳大口吞着芒果起了一身疹子，反用浓烈煽情桥段，顺理成章戳中泪囊！




《前任》系列一直被诟病肤浅，王梓、孟云、林佳的故事里，新旧女友的关系是老梗，很难再翻出花样了！男人怎样女人怎样的，听起来尴尬又廉价，就像那些盗版杂志上的两性鸡汤。有人认为《前任3》男女主角有点作，或许他们只要见面说清楚，就似乎能破镜重圆，这会让许多看客嗤之以鼻，觉得很刻意矫情。或许他们只因被现实生活磨累了心，再不相信浪漫爱情，忘记了言情喜剧的观影乐趣。


错误相恋的情侣，早已注定分离的宿命，不知不觉走到了人生的分叉路口，《前任3》的结尾很耐人寻味。毕竟只是一部商业娱乐片，除了幽默搞笑的男女关系调侃，还透露感情的游离、徘徊、不确定，能够动之以情，我觉得这已经很成功！插曲《体面》与主题曲《说散就散》都很抒情动听，于文文、罗米这对被质疑网红脸没特点的新人女演员，前者含蓄内敛，后者热情奔放，基本到位。虽然看到不少人都在质疑她们，个人却觉得她们已是最大努力去演绎爱情辛酸，走了心！


毕竟相爱容易相守难，曾经沧海难为水，删除一段情感记忆也超难，在情感虐恋的影像还原上，田羽生编导拍得比较细腻。喜欢《前任攻略》的影迷，应该都不会反感这部吧！


6.2 

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