欲望诱惑信仰碰撞！硬邦邦给力《红蔷薇》虐心绽放

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若论近期热播的新剧里，我必然推荐《红蔷薇》。不仅有赵冬苓编剧团队，奉献跌宕起伏、环环相扣、惊险虐心的剧情，郑晓龙监制+金晔导演团队的精致服化道与奢华怀旧的影像，同样令全剧很赏心悦目！名为《红蔷薇》，简单精炼——夏雨竹跟周大姐聊天时，曾拿出一朵鲜红色的红蔷薇。表面是赞美勇敢无畏、坚贞不屈、将生死置之度外的巾帼英雄，但是摇曳在风中的红蔷薇，那种凛冽而决绝的坚挺，象征着“革命”源于滴血才带出神秘与诱惑，反有一种恐怖的危险感！

以女性为视角谍战剧，讲述夏雨竹、顾霜菊、肖成碧三大闺蜜因为信仰与欲望，走向反目决裂与不同人生道路，浓缩了几十年峥嵘岁月中浴血抗战与国共争斗。薄命红颜的艰苦辛酸与不同人传奇经历，各种耐人寻味金句台词，猝不及防的变迁动荡，也让咱重新审视与认识了“革命”与“信仰”！





原本是养尊处优、不谙世事的千金小姐夏雨竹，因为“七一五”反革命政变时，哥哥夏恒煊被杀，害得家破人亡。在疯狂爱上革命导师任致远后，以及各种机缘巧合，毅然成为了一名中共地下党员，杨子姗演得很沉稳、有韧劲，记忆力超强，对姐妹与爱人的深情，以及身处险境时的临危不惧，都很到位！陈晓饰演肖君浩后面出现，他看似纨绔顽劣子弟，实则智勇双全的地下党，同《那年花开》的沈星移一样拍案叫绝。









毛林林饰演顾霜菊，虽是女一号对立面，反有造化弄人的意味。从跟小姐共患难的丫鬟，到自卑于出生、看不起穷人，为小姐被坏人糟蹋霸占，再到带着哑巴孩子流落街头，受到军统残酷特训，变得冷血、黑化、残酷，始终身处人生囧境与挣扎中，毛林林将细腻内心戏演得叹为观止。可惜顾霜菊不懂自己肉体与行动，早已沦为被政治玩弄的杀人工具，迷失了本真，可恨之人也有可怜之处！









刘敏饰演肖成碧，冷艳干练的劲头拿捏很准，已跟《红色》中风尘女子判若两人。她以前曾热切投身革命，有正义信仰，却在经历恋人死去，被生活逼迫，渐渐迷恋权势，才投汪伪政府变汉奸，她曾无奈对示威学生群说出“自由与民主是某些人政治的”，这个风暴中呼喊挣扎的最真实的人，反遭到臭鸡蛋袭击，包括她悲剧的宿命，肖成碧莫非不成“仁”就成“和氏璧”？





尽管是歌颂慷慨赴死的革命英雄，鄙视唾弃田雷饰演阴险狡诈的大反派陈得道。但在烽火狼烟的战火之下，其实如何审视敌人与赴死信仰，才是《红蔷薇》最想说的事儿。毕竟历史只是影像、文字的记述与承载，把不同人的命运放在大时代，才能客观揭示人性的抉择。何涌生饰演反派军统主任孙天普，孙之鸿饰演宋光，两大审时度势的“敌人”，台词与经历透出政治黑暗与世事无奈，其背后复杂与残酷，已不是“好人”与“坏人”能概括，而是各为其主，各有痛苦。









《红蔷薇》中，对于情报传递、审讯、绑架、卧底与反侦察、暗杀、跟踪等细节，都有伏笔与铺垫，让人绷紧神经。而对叛徒的理解，剧中也有人总结在路途上太艰苦，欲望的不断诱惑，让人腐化变质。而孙天普、宋光、顾霜菊、肖成碧等敌对人物的塑造，也用一种人性化辩证态度，脱离了凶狠歹毒的脸谱化诟病。包括夏恒煊是烈士没错，但夏家早已买通高官，倘若哥们不写愤青的自白书，稍加伪善狡猾点，识时务者为俊杰，兴许他能看到革命胜利的那天。毕竟人只要不活着，一切信仰与誓言，也便随风而逝。







从娇贵小姐到苦逼地下党，从窃取情报到身份别猜疑，从患难姐妹到对峙死敌，随着夏雨竹的步履沉重、危机四伏，展现了栩栩如生的各类小人物，乱世中聚散、悲欢、无奈，以及民国政府末期的世态炎凉。顾霜菊曾发誓保护小姐一辈子，反亲自送对方上了断头台， 直到女一号死前坦然说出，“如果一种信仰要靠消灭其它不同的信仰来证明自己的正确，那这种信仰不一定是正确的”，才震撼到她早扭曲的心灵。所以在《亲爱的她们》《风筝》横扫收视率的日子里，我愿为《红蔷薇》打call，只因它拍出良心剧的精美与诚恳，另辟蹊径地洞见乱世中最真实、最坚韧的人性，其强烈的感染力不可小觑。