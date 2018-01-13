唯美磅礴虐心《无问西东》李芳芳这么拍必名留青史





这片让我有一种惊叹的震撼！尤其62年章子怡受革命批斗那段，她被打得满脸是血、奄奄一息，基本快闹出人命，心说：“咋过的审？”再回想最近影视剧尺度略有放开，就像《芳华》《风筝》都有涉及文革成分，或许审查制度对于有资源、有权力的团队已有所松了！当唯美磅礴霸气的《无问西东》在四个非同凡响的时空中一路前行时，这部清华大学命题作文拍得已远远超出预期。



安排了大量真实存在的历史人物出场，并从1923年拍到现代，四个重要的历史阶段，有政治大时代的悲壮，也有无悔青春的抉择，看似毫无相关的人物，反而相互穿插，并用非常奇妙方式勾连在一起，构成浑然天成的独特气质，犹如《红色小提琴》《云图》一般讲述着文人的传承、文骨、初心。









最浓墨重彩表现的是陈鹏与王敏佳之间不离不弃，男方看到女方被别人拉着手，黯然选择远赴其它地方工作，但女方问他“核”是什么，两人居然手牵着手在清华、北大校园中徜徉奔跑，多景色多场景变化与黄晓明诉说台词，年轻人朝气蓬勃都展现淋淋尽致，神来之笔的旖旎浪漫得难以想象。









反而猝不及防出现批斗，格外让人痛心，起源于一个匿名信，劝告夫妻老师的婚姻不幸，不想变成“台湾特务”导火索，众人听信谣言，干脆把年轻女孩的俏脸打得血肉模糊道毁容，外加女老师失魂落魄跳井自缢，坟前哭泣男生说出为求自保的胆怯，黄晓明一句“逝者已矣，生者如斯！”，人性私欲扭曲与政治时代恐怖误导，触目惊心！









广东将门之后沈光耀投笔从戎的故事中，天生的贵气和阳光帅气的王力宏，从毅然参加空军，还通过了严格筛选，受到母亲的担心与不乐意，再到他翱翔蓝天时的刚毅与温暖，偷送食品给孤儿时的善意爱心，以及最后以身殉国时的决绝，都让人觉得有血性与豪情。









精心复古二战空战，从数架战斗机到日军狂扫爆炸，再到飞机撞轮船坠毁，全过程惊心动魄，特效也是逼真骇人，至少没有《空天猎》那种违和CG特效，很像《敦刻尔克》，这就很厉害了！米雪饰演的岭南贵妇精致有礼，但儿子为国捐躯，还忍不住嚎啕大哭。当最后镜头拉远之后，显现出的堂屋上牌匾的内容，才揭露将门世家的底蕴，这些镜头设计还是很棒的！









汪曾棋老先生名篇《跑警报》里多处细节：沈光耀的冰糖莲子羹的故事，山洞上“人生几何、恋爱三角”的对联，各位老师在躲警报时继续讲学的实况，泰戈尔访问清华时的细节，包括物理学教授在大雨滂沱时，突然让学生们静坐听雨、体悟内心，相当有禅意！









张震饰演张果果最终战胜了欲望，在人性薄凉的商业社会，选择忠于自己初心，努力守护那些新生的生命，坚守了自己做人的底线。相比之下，陈鹏与王敏佳在天南海北生离死别，纵然万劫不复、命运坎坷、鸳鸯难聚，皆痴情动人！









李芳芳导演曾在前作《80后》出现刻意与违和的毛病，在本片一点都没有范儿，相反影像唯美、璀璨、耀眼，多线索叙事有板有眼，井然有条！沈光耀拯救黎民苍生于乱世，陈鹏拯救真挚爱情，吴岭澜想抚慰人心，张果果想坚守自己底线，偏偏现实险滩暗礁都为他们造成了障碍！





我认为在现有制度约束下，大家恨不得都去拍综艺节目赚快钱，相反李芳芳导演能一个大片拍六、七年，一帧一帧的镜头都唯美、磅礴、精致、讲究，对历史与人文都有独特凝思！她如若肯坚持这么拍，必名留青史！