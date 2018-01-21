《公牛历险记》蓝天老这么幽默给力！何愁不能雄起

在“blue sky”图标开头小松鼠继续抢不到松子时，我再度想起《冰川世纪》，不过蓝天工作室早结束那个经典系列，却依旧那么幽默给力。尽管独立改编曼罗·里夫1936年经典童书《爱花的牛》 ，背景放置在了西班牙，却同样幽默诙谐，喜感满满，生动夸张，对剧情与人物巧妙心思，这可比《冰川世纪5》给力多了，倘若蓝天每部片都如此精雕细琢，何愁不能再次雄起？

蓝天工作室明显对《爱大机密》《香肠派对》等卖座片找到灵感，大小观众们不仅能从中找到超级欢乐，也能于其中感悟到成长的力量、温情款款。世界摔跤冠军所配音的蛮牛费迪南，纵然魁梧强壮，却温柔善良得过头，就算一朵小花，也关爱备至。相比之下，其它公牛则好狠好斗，一心想着在斗牛场取胜，避免被屠宰场杀害，反渐渐陷入了人类的骗局。









男主角童年时期就亲眼目睹了父亲被送往斗牛场，成长后它于小镇上接连横冲直撞闯祸后被抓，就算救出屠宰场两名伙伴，也永远逃脱被送往斗牛场的命运，就都像好莱坞多数卡通片的俗套模式，但你千万不要小看《里约大冒险》《消失的松果》导演卡洛斯·沙尔丹哈与编剧团队。处处精妙的幽默包袱与讨巧细节，都让人不停笑口常开，直至拍案叫绝。







在公牛费迪南的搞笑冒险里，必然有陪伴他的牛、公羊、三只小刺猬等卖萌动物，卡洛斯·沙尔丹哈导演的团队明显很用心。尤其三只小刺猬，盗窃得了食品与唱歌塑料花，拿得出刺进行“打仗”，还配合着开车狂飙，穿大街越小巷，在高速上如入无人之境，这种感觉相当HIHG。

对了，还有三匹喜欢自恋装X、厚颜无耻的马匹，她们同公牛们对舞一段，双方芭蕾、街舞、现代舞齐上，这是想象力十足的搞笑，绝对能乐疯了！包括斗牛士最后跟公牛决战，费迪南居然挑走一块红布，撞飞对方在自己背上狼狈，刷着斗牛士团团转，既回避了血腥暴力，也满载欢乐愉悦。

自从《森林战士》《冰川世纪5》票房与口碑不如预期，蓝天工作室似乎沉寂了一段时间，在照明娱乐、皮克斯、迪士尼、梦工厂、索尼等团队强势挤压下，似乎有点不给力。这次《公牛历险记》的诞生，蓝天重新证明自己团队的创造力，精彩纷呈的幽默叙事，暗讽异类种族屠杀，歌颂温情、爱心、正直、勇敢等正能量，都让电影倍感欣慰！