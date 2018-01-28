《马戏之王》叹为观止饕鬄歌舞！征服世界平等魅力





《马戏之王》能拥有不亚于《红磨坊》《爱乐之城》的经典歌舞，对服化道、灯光、摄影把控都叹为观止的耀眼，全程营造出犹如《欢乐好声音》那种燃爆氛围，对众生平等呼吁，洋溢着好莱坞励志片那种改变世界决心。梦幻的巨星阵容都载歌载舞，众多配角栩栩如生，简直毫无短板，众多赏心悦目的歌舞大秀，能在IMAX大银幕璀璨绽放，堪称史无前例！







关于“马戏之王”巴纳姆的传奇人生，还是从无名小卒的底层，到经营博物馆，并一手开创世上第一家马戏团，但重点却是锲而不舍的韧劲，以及众生平等的人权。《美女与野兽》导演比尔·康顿编剧的《马戏之王》，能够将欢乐、感动、勇气与泪水等情感元素全部融进大俗套，并且炫耀各种奇思妙想的杂技，包括《爱乐之城》的奥斯卡金奖搭档本吉·帕塞克与贾斯廷·保罗谱写十多首金曲，以及饕鬄盛宴般大型歌舞，这都很震撼人心。





离开“金刚狼”好莱坞全能巨星休·杰克曼，还是向《悲惨世界》那样歌舞双全，以及《铁甲钢拳》那么潇洒大度、有商业头脑，这个将希望散播至全世界的玩梦大师演得淋漓尽致。米歇尔·威廉姆斯的娇妻，从冲破家人的反对毅然决定走到一起，再到后面家庭纠纷，都泼辣有范儿，她声音也甜美抒情。包括两位大咖屋顶的精彩双人舞，周围白布都随风伴舞，有心有灵犀之感。









《歌舞青春》系列中大放异彩的银幕情侣赞达亚与扎克·埃夫隆加盟，无疑是《马戏之王》的明智之举，两人毕竟能歌善舞，CP感超足，群众基础硬。双飞空中吊在绳子上共舞，身姿曼妙的赞达亚，居然像蜘蛛女一样在空中盘旋，并双方配合优美的舞姿，如梦如幻地将杂技、歌舞融合，神来之笔。









《碟中谍5》女主角丽贝卡·弗格森，惊艳出演瑞典国宝级歌手珍妮·琳德，从绝世高贵的扮相到气质，都透出不可方物的魅力，没想到放声高唱《Never Enough》，那种宽广声域的熟练的花腔女高音，打动到所有人心灵深处。如果她是原声，必须给跪了！









片中的马戏团是由一群奇形怪状的人组成，但长胡子的胖女人、黑人、侏儒、肥人、巨人等角色，各个卑微、有生理缺陷，却活灵活现，浓缩社会底层的弱势群体。他们不被自己和大众接受，甚至被批评家骂为表演“低俗”，遭到很多人抵制与歧视，但通过男主角的鼓励与行动，都最后突破了自己。





编剧明显在细节上雕琢过苦功，例如侏儒去骑马扮将军找回尊严，有胡子女人冲进上等人聚会咆哮，还有男主角忙于瑞典女歌手的环球巡回表演，忽视了家人与合作伙伴，到外人袭击马戏团的纵火，以及众人重新团结。包括那个清高苛刻的评论家说表演是“马戏团”，被男一巧妙用做品牌，后面批评家坦言“我从不喜欢你们的表演...但外人看来是人性的狂欢”，精辟戳穿主旨。









以正义之心激发出去为成员维护尊严，就连女歌唱家暗自道出自己同样从底层开始奋斗的身世，人物却在进入上流社会委曲求全，都是《马戏之王》折射现实主义的地方。360度全景拍摄歌舞，跳跃性剪辑无懈可击，在大银幕上展现百老汇顶级歌舞的流光溢彩，包括平等奋斗主题都很棒。这是好莱坞工业化标志的经典力作，因为我在IMAX银幕上望见一种伟大的璀璨想象力与魔力！