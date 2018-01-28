《妈妈咪鸭》假如谁都有此匠心！国漫何愁不能崛起





看完点映，真心觉得不亚于前几天奥斯卡最佳动画提名《公牛历险记》，从技术到剧情层面都硬邦邦给力，在华语动画里算是骄傲了。毕竟三只小动物的一路囧境，水、毛发、灾难、飞翔等技术都精巧讲究，故事也讲得跌宕起伏、幽默诙谐，阐述了家庭的责任、耐心、温情。倘若内地动画团队都这么有魄力与匠心精神，多出几个《大圣》《大鱼》《妈妈咪鸭》，国漫何愁不能崛起？





号称“最棒飞行家”大鹏，意外搭档落单的小鸭子淘淘、憇憇，踏上了一路乌龙的寻亲冒险。故事效仿了《丛林大反攻》《玩具总动员》《闪电狗》等好莱坞片的合家欢公路冒险模式，但《妈妈咪鸭》随处透着原力的国内外艺术家联手的精雕细琢。剧组明显清楚如何拍合家欢喜剧，所以全程喜感满满，让人在愉悦中渡过了90分钟。







《妈妈咪鸭》聪明利用人物不同个性，一路上各怀鬼胎，顺理成章推进剧情。翅膀受伤的大雁大鹏桀骜不驯、爱捣乱，只希望带两只动物做“挡箭牌”，反衬托着姐弟小鸡仔单纯可爱。那只邪恶精神分裂的坏猫，则一路追杀，让你经历一连串惊险、刺激又有趣的冒险之旅！









淘淘一路大展“吃货”本色，憇憇则像一个小大人，母鸡和妻管严公鸡恶搞“志明与春娇”，搭乘春运卡车的猪群，一路颠颠撞撞到飞起来，半瓶子中医技能还挂飞行机翼的松鼠，都自然巧妙戳中大家笑点。吃虫子发现那是老鼠尾巴，黑暗中多只眼睛，小鸭刚说没蜘蛛就出来，女友晶晶的老爸装出不在乎的表情....精妙的幽默包袱、逗比台词，都自然让人乐开花。









采用最熟悉的公路片方式来讲故事，贯穿多变宏大的场景，技术上采用全景3D搭建，却巧妙融合了东方美学，拍尽了丛林、山脉、蓝天的唯美，包括巍峨壮阔的万里长城、飞流直下三千尺的瀑布、漆黑而潮湿的山洞、雾气缭绕的河水等等，都表现得丰富精细、纹理可靠。而且正邪追逐与激战，动作连贯性超强，这也是同类华语动画一大突破！









在两只小鸭子以为找到鸭群组织，却被赶进了烤鸭店，大鹏去营救一段，从大厨准备磨刀杀鸭，到大鹏犹如特工片般，四处隐藏加躲避进饭厅与后厨，拍得堪称滑稽与惊险俱全。在厨师与恶猫双重追杀时，各种高密度、强剧情的反转，中国风的鞭炮灯笼的道具，鸭群疯狂穿大街越小巷，正邪偶遇后的终极一战，各种迅雷不及掩耳之势的格斗与追逐，让人感觉相当HIHG。





投资过亿，拍摄三年，原力动画CEO赵锐任导演兼制片人+《狮子王》特效师克里斯托弗·詹金斯导演合作，《妈妈咪鸭》已经代表了当今华语动画最顶尖水准。凭借人物命运紧紧关联，对励志冒险题材的把握力炒作，还暗讽弱肉强食的世界，况且台词无限洗脑，人物萌出天际，真让我对这部动画有点刮目相看。对于一部华语动画而言，《妈妈咪鸭》已经相当棒了！