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《南极之恋》男女裸抱相濡以沫！其实遭罪到超恐怖

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2018-2-1 20:07:08

 


《南极之恋》该片改编自导演吴有音创作的同名长篇小说，一对本该“绝缘”的男女在一次意外事故后被迫滞留南极，故事走向不外乎欢喜冤家艰难历险与相濡以沫，但节奏、画面、张力上都给人强烈的视觉冲击力。同《七十七天》类似，都是明星遭罪拼命拍戏，让人敬佩的冒险佳作。


婚庆公司老板吴富春恐怕没有想到，他和高空物理学家荆如意相遇，居然是在南极腹地无人区。由于飞机失事，面对饥寒交迫的男女，被迫同居一室，并与企鹅相伴绝境，虽然过程略显俗套，但瞧得出用心。



在酷寒、没有物质供应、随处都是绝境的环境中，活下去已经变成每一天的最大愿望！赵又廷、杨子姗这对《致青春》情侣的再度合作，已经很默契和有CP感。杨子姗是心思缜密、通晓地理的女汉子，赵又廷豪迈粗矿、不屈不饶，从互相瞧不上到相濡以沫，所以很有意思。


内地电影历史上第一次在南极实景拍摄的故事长片，跨越二万四千余公里后，在南极菲尔德斯半岛长城湾拍摄，很多落水、掉冰窟窿危险镜头，赵又廷这样的大腕居然全程野外实拍，杨子姗也是拖着弱嫩身躯在雪地里痛苦爬行，换一般大明星根本难以想象。冲这点，也得为他们点赞，这才叫一线明星！



当然115分钟片长，四平八稳的叙事，很多时候都是赵又廷一个人独角戏的冒险，并不是谁都能接受的。出乎意料的是双线索交替叙事，赵有音导演比较传奇地去叙事，娓娓道来的惊险冒险，反而并不觉得闷！他安排男方去寻救援，女方腿瘸留守一个小房，还企图自杀，无意中让天各一方两颗心，想方设法靠近。


对绝境的挣扎，对心仪女子的施救，让有情人在困境中相遇，加上赵又廷时不时吐出豪迈精辟台词，男女主角调侃“相濡与沫不如相忘于江湖”与“庄子”，都是剧本精妙地方。赵又廷一路艰苦，从起初四处寻路，到遭遇雪崩、冰窟窿、落水、雪盲症，再到屡屡冻得遍体鳞伤回来，杨子姗裸身相拥取暖，都拍出一种残酷浪漫感！



当男主精疲力尽找到救援团，回来目睹小屋被雪崩掩埋，以及意识流争议结尾，这对有缘人到底在一起？在广袤苍穹下，碧蓝天空唯美，男女主角一起闻海边芳香，这种开放式的结局，叫人浮想联翩！包括杨子姗很多诗意煽情台词，都带出浓烈悲情与看穿生死，足见她台词功力扎实。


在浮躁商业市场，许多影视人一辈子也只想拍哗众取宠犯傻闹剧、综艺电影、狗血雷剧，想着怎么压低成本，雇佣水军做假口碑，去赚大钱...相比之下，《七十七天》只能勉强过亿。《南极之恋》这种有毛病的冒险电影，叫明星去深入无人区腹地拍摄，挑战多变险阻的气候、地形、风暴，并请久石让来配乐，韩国顶级CG特效来做，既费力不讨好，又不可思议。回想里面人为生存在绝境遭过的罪，想想都觉得恐怖！


7.3 

南极之恋 (2018)

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南极之恋/Till The End Of The World(2018)
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