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强奸案砸警局逼人自杀《三块广告牌》触目惊心矛盾

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2018-2-6 18:05:51

 


《三块广告牌》可谓美国颁奖季的一匹黑马，时而温顺，时而强悍，时而凝思。身为犯罪题材电影，不仅老戏骨演给力，还有着浓烈的黑色幽默，在带有情绪反差的矛盾中，电影对人性舒展、愤怒、报复，以及与罪恶的释放，都透着独到见解。



聚焦80年代的悬案，海耶斯的女儿被奸杀焚尸，母亲愤怒于天天看漫画、找茬黑人而对她女儿案件不作为的当地警察，租下前往小镇必经公路上三块快要废弃的广告牌，写下谴责，公开叫板。没有拘泥于破案本身，却通过母亲海耶斯、局长威洛比、警察迪克森三条叙事线索，视角全新去重新审视人民内部矛盾。



当“强奸致死”、“凶手至今逍遥法外”、“你在干什么，威洛比局长？”三大标语，叫愤怒母亲去大张旗鼓的宣战后，身患癌症时日不多的威洛比局长，只能被迫解释了案件为何没进展，而毒舌刚烈的母亲想用这种惩罚，代替自己起不了任何作用的内心谴责。看似折磨肉身的战场，申讨追求所谓的公正，众人早已深陷千疮百孔的精神之殇。



不料愤怒连锁反应，先是逼得绝症局长自杀，留下三封遗书，然后发疯敲碎租赁广告办公室的玻璃门，对着老板就是一顿拳打脚踢，直接扔下楼才善罢甘休，再有海耶斯私自燃烧警局，她在任性地与警察胡搅蛮缠，人性在最危机时的下意识举动，却激发出太多灾害危机，在画面与情绪的反差里，《三个广告牌》拥有一种力量！



不仅女主角弗兰西斯·麦克多蒙德，伍迪·哈里森、山姆·洛克威尔等老戏骨联手群戏相当精彩，当演员、摄影、配乐高度融合时，叫人看到一部极具情感冲击的力作。戏剧家出身的导演马丁·麦克唐纳，曾是英国“直面戏剧”运动的代表人物，曾将现实社会中人们的精神崩溃、血腥暴力、性虐待、吸毒、种族屠杀、战争恐怖等残忍的场景搬到舞台，用直面失控的画面拷问良知何在，《三块广告牌》依旧如此。



性之恶放到了最大，理智终于拽住了怒火，在生命的破碎带来的信仰坍塌后，暴躁母亲也跟警察开始和解，众人面对无解冰冷的残酷现实，栋栋重要的不是去惩罚谁，而是还活着的人们，应该如何去面对生活。人们在流血的伤口赤裸裸地坦露出心声，这才是电影赋予的精髓。



或许杀人凶手就在眼前，暴躁母亲认一命偿一命的死理，可惜回到现实生活，却是法治社会与人情的矛盾。就如局长遗言所诉，也许某天有犯罪分子在吹嘘时，才能破案。都希望逝者安息，可生者又何时才能获得安心？《三块广告牌》奉献了摧枯拉朽毁灭性的画面，燃烧着人们重生的希望，悲悯而怜惜。或许在生活中，电影未必获得奥斯卡最佳影片，但它却拍出了鼓舞人心的勇气。



8.2 

三块广告牌 (2017)

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三块广告牌/Three Billboards Outside Ebbing, Missouri(2017)
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