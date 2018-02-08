《西游记女儿国》我弃王权富贵，你守清规戒律



打磨多年的3D奇幻巨制《西游记》系列终于迎来了《西游记之女儿国》的上映，除了郭富城、冯绍峰、小沈阳、赵丽颖、罗仲谦、梁咏琪、刘涛、林志玲等群星荟萃的阵容，重金打造国产顶级特效更是璀璨夺目。影片开场不久，河神一跃掀起惊涛骇浪，特效逼真令人瞠目结舌，也将《西游记》这个系列影片引到一个全新高度。





《西游记之女儿国》全片辗转江南、云南多处实景拍摄，风景靓丽画面唯美，以唐僧为核心、孙悟空为先锋的取经天团一面手握兵器随时待战，另一面醉心于女儿国满园春色，唐僧与国王的浪漫虐恋更是牵动女性观众。







影片中，西游天团师徒四人继续延续前两部的轻松搞笑风格，个个都是笑点担当：猪八戒嘲笑孙悟空的“光棍”、孙猴子的裤子梗……都不禁让人捧腹。该片还原了原著中师徒三人在母子河怀孕的桥段，而孙悟空求助潘斌龙反串贱萌真仙，被要求用真情打动，更是颠覆孙悟空长此以往的刚强坚毅、骁勇善战荧幕形象，与如意真仙组成的真空CP，二人囧态百出，尽显幽默滑稽。







郑宝瑞导演从操刀《大闹天宫》开始、到《三打白骨精》再到《女儿国》，一部一部足见导演手法的精进以及中国电影工业的成熟。在融合了好莱坞大片的商业风格同时，逐步加入浓浓中国风的元素在电影之中。第二部《三打白骨精》让观众看到了顶级的特效大片，如今拍到第三部，反而在感情戏上返璞归真，走起小清新路线。





人气偶像颖宝赵丽颖饰演女儿国国王，少女感爆棚自然不在话下。她与唐僧的感情戏最是扣人心弦，从悬崖巧遇唐僧，芳心暗许、小鹿乱撞，到拯救唐僧共渡苦海，勇敢言爱，不问是缘还是劫，此次颖宝的角色成熟蜕变整部电影的核心，颜值、演技全部在线，HOLD住所有观众的眼球。







而国民女神林志玲饰演的忘川河神，不仅造型前卫、雌雄难辨，还恋上女儿国国师，意图掰弯梁咏琪，这也给取经天团带来危险、为《西游记女儿国》增添了看点。冯绍峰饰演唐僧，则是禁欲系佛系男，尽管明明已经深爱国王，却不愿跃雷池半步，注定辜负佳人兮！











既定位为魔幻爱情片，《女儿国》最大亮点是拍出了《西游记》中最纯的初恋，唐僧这个佛系食草男，面对国王送来柔情蜜语时的种种惧怕与抗拒，都被冯绍峰演得恰到好处。 果敢的孙悟空果断让唐僧、八戒、沙僧“堕胎”后，彷徨痛苦的唐僧用树枝在地上抄佛经，国王则甘愿陪他一路书写，此情此景将浓浓爱恋拍得浪漫又写意。





影片以“情为何物”作为师徒四人走出女儿国的钥匙，百转千回的曲折后，引出《西游记》系列中最深刻的爱情哲理：情是此生来到人世间的意义。国王含笑提出“我舍王权富贵，你守戒律清规”，宁愿放弃一切，跟随唐僧，但后者身为一代圣僧，思考爱一个人还是爱众生？终究只能让这段爱情有始无终。在大爱与小爱之间抉择，对于唐僧这个角色而言，结局早已是既定的，但冯绍峰演出了唐僧内心的痛惜与悲苦，令人动容。













都说唐僧是渣男？实际上，他只是履行自己职责，渡自己的劫难。反倒是国王勇敢去爱，懂得水下放手去给唐僧扣上袈裟，让人泪目。什么才是爱情里的勇敢？敢表达是勇，敢争取是勇，敢放手更是勇！







影片《西游记女儿国》在尊重原著结局的前提下，拥有对现代人情感的借鉴，例如唐僧在和国王经历了苦海生死后终于接纳了国王的爱意，不再心如磐石狠心离开，决定带着“舍王权富贵”的女王一起西行，“不负如来也不负卿”。在这部人人都有春天的《西游记》，唐僧的劫难不再是妖精而是真心，本片中唐僧面对柔情似水的美女，也会动情，更为人性化。看罢九九八十一难，发现最难渡的是情关。







而前两部中顽劣的孙悟空却终成了取经意志最坚定的人，也是在他宁做恶人的决心下，取经天团再次重新上路。看罢《西游记女儿国》纵向相比前两部，资金投入、故事完整性、情感丰富都有所加强，人物设定出奇却合理；横向相比其他《西游记》大IP作品，这个系列更成熟也更精良，更能显示出中国电影工业的水准。



