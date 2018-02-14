《令伯特烦恼》令伯的幻想

贫贱夫妻百日恩，只有经历人生的困苦，才能真正体会到妻子的爱。令伯的名字起得挺带劲，男主有些沈腾式的小滑稽，女主的表演与马丽比相差甚远。同一个故事，还是《夏洛特的烦恼》更加好看。

电影简介：

故事叙述由男主角林一白在打闹初恋女神婚礼后，意外穿越时空重返青春，他最终领悟人生，找回真爱的故事。

昔日校花晓薇（徐愫恩饰）的婚礼正在隆重进行中，学生时代暗恋晓薇的一白（方伟杰饰），看着周围事业成功的老同学，心中泛起酸味，借着七分醉意大闹婚礼现场，甚至惹得老婆陈金花（云镁鑫饰）现场发飙。他匆到厕所发泄后，决定出去和老婆离婚。就在他推开厕所门之际，他的人生开始改变了......他竟然穿越时空，回到1999年，他的高中时期。他决定改写他的过去，决定把之前没能得到的东西全部取回。

梦里的他重返校园，追求到他心爱的女神，让失望的母亲重展笑颜，甚至成为无所不能的乐坛巨星......醉死梦生中，他发现身边的人都在利用自己，只有老婆阿华最值得珍惜。

伊儿的《令伯特烦恼》影评

贫贱夫妻百日恩，只有经历人生的困苦，才能真正体会到妻子的爱。令伯的名字起得挺带劲，男主有些沈腾式的小滑稽，女主的表演与马丽比相差甚远。同一个故事，还是《夏洛特的烦恼》更加好看。