《唐人街探案2》：神魔一线，善恶无边

早在2015年12月31日《唐人街探案》问世，刷新了国内观众对于悬疑探案题材影片的认知，同时模糊了喜剧片与悬疑片的界限，开创了国产电影的新类型——又能看到周星驰式喜剧的无厘头，还能看到成龙式的功夫喜剧的影子，而在这个基础上做到升级的，是《唐人街探案》系列的内核：悬疑片类型以及对于人性的思索。











和而不同，进而不舍

作为续集，《唐人街探案2》没有选择待在既有的格局与框架下作困兽之斗，舍弃了第一部的密室本格推理，将视野聚焦美国纽约，从取景地点就能看出做到了一个背景故事框架的升级。当然，第二部里的连环变态杀人更变态，唐探二人组面对的敌人也更强，电影整体的格局也更大，可施展的空间也就更广。我们喜欢第一部的原因在于影片突破了常规探案题材抽丝剥茧般的心理预设，以一种更为轻松的手法推演剧情，时而欢喜，时而紧张，两种心态的无缝转换不仅拓宽了影片的受众度，也让影片独具陈思诚导演个人标签。









格局的扩大，带来的必然是演员的升级。除了第一部里的刘昊然、王宝强与肖央黄金三人重聚外，影片还邀请到近年最具亮点的新人女打星刘承羽以及日本人气男星妻夫木聪加盟，而袁华、曾江等老一辈港星的客串更是让影片多了几许往昔的情怀。此外，今年霸屏的刘昊然刚在《琅琊榜2》中戍边护国，便又在《唐人街探案2》中奉献了更高质量的演出。冷静时思绪如高楼平地起，搞怪时又扮得了清纯靓女。黄金三人组裸奔纽约街头，白马驾车驰骋美国纽约时代广场，五行推演伴随连环凶杀，大片质感纵横春节档，满足观众所有期待。









与深渊对视，真相比黑暗更远

看过第一部的观众一定对张子枫扮演的思诺印象深刻，尤其是从前期受害者形象到最后一幕眼神的转变，让众多观众后怕不已。开放式的结局更是让众多推理爱好者po长文分析隐藏线索，引发讨论热潮。









《唐人街探案2》秉承了第一部的理念，延续其优点，并将这一理念诠释的更佳丰满，真相之后更有高潮。肖央饰演的宋义，可以说是第一部张子枫的升级版，角色丰满却又难窥其意。最终与刘昊然的解密对手戏更是让人心生寒意。肖央的“当你凝视深渊时，记得别看太久。”与刘昊然的“黑暗不是野兽，是兽性”形成电影贯彻的辩证理念，真相是何并不重要，每个人心中自有真相！









作为一部春节档商业类型片，《唐人街探案2》在侦破细节处理得当的同时，笑点密集，不仅在题材上具备合家欢的属性，同时将罪案建立在强大的逻辑基础上，这是影片最具档期竞争的一大优势。影片中每一个人物都有各自的隐藏的背景与动机，环环相扣，逻辑缜密。而最后故事的真相，存在于每个人对世界溯本求源的追寻与认知中……