《橘衫男子》：你永远不可能战胜的就是爱

文：OneMyRoad

你可能不会相信，被称为“腐国”的英国在1967年前，同性恋仍旧是一个禁忌的话题。2017年，为了纪念Sexual Offences Act废除了在英格兰和威尔士对于男性同性性行为的定罪的50周年，BBC公司出品了《酷儿们》与《橘衫男子》两部电视系列剧。而接下来，先说这一部《橘衫男子》，一共两集，时长共计2小时。

上集用故事介绍了上世纪发生在一个家庭里的同志爱情故事，这是有关战争与爱情、禁忌与同性的旧时代的故事缩影。在那个年代，男同志的生活一直被隐藏在黑暗的角落，就像那种被谈虎色变的病菌一样，总是给人一种透不过气的压迫感。祖母芙洛拉年轻时是一位小学老师，在讲到《荷马史诗》时，故意将阿喀琉斯与普特洛克勒斯的恋人关系用无私的英雄之爱为孩子们进行讲解搪塞，而孩子们似乎意识到了他们之间的情感并不是那么的简单。在当时的环境中，在课堂上谈起同性恋是令人不齿的，而且要是被发现有同性性行为还会被判至少一年刑罚。现在看起来，这像是危言耸听的传闻，但是确实是上世纪的英国社会的现实。

就在这样的压力下，作为男主角的迈克尔只好伪装自己，将自己对托马斯真实的情感隐藏，并不断自我催眠。在这一集接近尾声，托马斯对着芙洛拉与迈克尔的飞吻与芙洛拉在第二集自欺欺人的对白——“他爱我，但他娶我只为了看上去和其他人一样”，这一延续了几十年的无奈感被无限扩大。

下集来到了现代的英国社会，探讨的是当下的英国年轻人对待爱情、婚姻的看法，以及祖母芙洛拉对待同性恋的孙子亚当的转变过程。不同于祖父的同性故事，孙子的同性经历更加复杂，充斥着当代人的焦灼与迷茫。不断在深夜迷失的街头，他用性爱填满自己内心世界的空虚，有过激情与暧昧，但是最终都被发泄后的空虚感所取代，这无疑表现出大部分当下同性群体对待性爱的态度，当然也有为了独一的爱情所付出的努力与挣扎，就像是影片中亚当生命出现的黑人男子斯蒂夫的伴侣所说的，“开放性关系的困境是它们不以声嘶力竭、摔盘砸碗的争吵告终，而是变得像咖啡豆和猫砂一样平淡”。

亚当的迷失与对待性爱的看法，正是当下年轻一代对性与爱的态度，而自己也总是处于一种被拉扯，甚至是自我折磨的状态。他不敢承认自己的性取向，与他的祖父有着某种相似，但是时代的发展给予了同性群体更为自由的环境空间。出柜的困境在于祖母对待同性的态度，她将自己的青春与爱情都葬送在了时代灰暗的边缘，努力支撑着一个家庭无爱的婚姻，因此她对同性的恐惧的根源正是在此，所以她才会对着自己的孙子说出他们是“Animal”这样歧视的话语。这是一种内心的发泄方式，它是无意的，但是却深深地伤害了亚当。

在芙洛拉看到隐藏在画背后的那幅画时，她最终才意识到，爱是不会被战胜的，她本来以为她赢了的感受其实都是自我的催眠而已。她毁了她丈夫和另一个男子的爱情，也同时毁掉了自己的一生。第二集快结尾处，当亚当即将失去真正爱情的时候，祖母芙洛拉的安慰似乎让全篇的压抑情绪释放：在那一刻，芙洛拉已然释然了所有的爱恨，也放下了对于同性恋的戒备与敌视。最后，亚当再次来到斯蒂夫的家门口，按响门铃，两人坐在长椅上读着祖父写给托马斯那封未寄出的信时，两人也最终和解。平常的镜头，没有语言，却深意满满。

这一部影片并不是单纯讲述同性爱情，也不是老生重谈地控诉着旧社会对同性恋的歧视与压制，而更像在强调一个人应该敢于面对自己，面对自己“born this way”的特质以及勇敢追求爱的态度。