《我是你妈》读懂女儿的叛逆，体会母亲的辛酸





作为国内首部“母亲节专属”电影，《我是你妈》走起搞笑兼具温情的路线，单亲妈妈与叛逆期的95后女儿之间相“碍”相亲。故事从高考青春期到大学，选择了看似平淡日常，但却又极具代表性的两个成长阶段，聚焦亲情、爱情与成长。这些事情来源于真实生活，离我们并不遥远，所以很能引发情感的共鸣。





在《情圣》中接演了知性美丽的女上司，在《反转人生》挑战了时尚风情的土地娘娘，这次《我是你妈》中闫妮演了一个十足妩媚的单身辣妈秦美丽。尽管独自把孩子拉扯大，却依然保养有术，风情万种。闫妮与其女儿邹元清合演对手戏，老妈虽是千叮咛万嘱咐、想方设法管教与呵护，女儿依然是抽烟、早恋、玩滑板，还为了初恋男友而报考艺校，颇有叛逆色彩。故事也通过冤家母女的酸甜苦辣，令故事冲突与悬念不断，HOLD住眼球。









被拖欠工资后手撕老板的暴脾气，女儿犯错后二话不说就是一巴掌的教育法，受追求者批评之后反问怒怼，夜店性感妩媚热舞后上了热搜……闫妮对秦美丽的精塑造，可谓是至臻完美，也让观众看到了一位不一样的辣妈。邹元清饰演叛逆女儿赵小艺的拿捏，与老妈在各种周旋中相“碍”相杀，同样淋淋尽致。母女俩一起练舞到一台同台飙舞，老妈秦美丽，那婀娜多姿、翩若惊鸿，都通过一板一眼的镜头剪辑，还有两位女主角出乎意料的表现，展现出惊艳效果。











纵观母女二人嬉笑怒骂的生活，充满了各种摩擦与坎坷，却又不失搞笑、温情、感动。尤其吴若甫、吴大维两位型男饰演秦美丽的追求者，前者车接车送、献出房子，后者假借女儿班主任的名义凑机会接近，制造了不少捧腹笑料，也为《我是你妈》这部喜剧片增添了不少亮点。母女二人相依为命，不免碰见生活各种辛酸，如何解决经济与情感上困境，愈克制的细节愈叫人感慨，就如女儿打开以前怒斥老妈的许愿小折纸，发现母亲早已经在其中批注留言，配合当时气氛渲染，叫人感动又温馨。









值得一提的是，影片《我是你妈》中前半段加入了不少二次元动画元素，使得细节非常有趣。“女儿的成长需要母亲的关爱，而母亲的生活里也更离不开女儿的陪伴。”、“我不是怕失去对你的控制，是我想参与你的成长。”等等金句，更是道尽了天下母亲的苦心。善良的秦美丽本来要陪同中年闺蜜打小三，不料见对方在照顾婴儿，则心软放弃报复；她去找曾抛弃自己的“老公”，更拍出一种悲剧宿命感。喜剧的内核永远是悲剧，秦美丽一生既潇洒又难免有些寂寥。







