网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>銀河百慕大★絕世好B>>《我是你妈》读懂女儿的叛逆，体会母亲的辛酸

《我是你妈》读懂女儿的叛逆，体会母亲的辛酸

加入收藏

2018-5-4 22:52:16

 


作为国内首部“母亲节专属”电影，《我是你妈》走起搞笑兼具温情的路线，单亲妈妈与叛逆期的95后女儿之间相“碍”相亲。故事从高考青春期到大学，选择了看似平淡日常，但却又极具代表性的两个成长阶段，聚焦亲情、爱情与成长。这些事情来源于真实生活，离我们并不遥远，所以很能引发情感的共鸣。


在《情圣》中接演了知性美丽的女上司，在《反转人生》挑战了时尚风情的土地娘娘，这次《我是你妈》中闫妮演了一个十足妩媚的单身辣妈秦美丽。尽管独自把孩子拉扯大，却依然保养有术，风情万种。闫妮与其女儿邹元清合演对手戏，老妈虽是千叮咛万嘱咐、想方设法管教与呵护，女儿依然是抽烟、早恋、玩滑板，还为了初恋男友而报考艺校，颇有叛逆色彩。故事也通过冤家母女的酸甜苦辣，令故事冲突与悬念不断，HOLD住眼球。



被拖欠工资后手撕老板的暴脾气，女儿犯错后二话不说就是一巴掌的教育法，受追求者批评之后反问怒怼，夜店性感妩媚热舞后上了热搜……闫妮对秦美丽的精塑造，可谓是至臻完美，也让观众看到了一位不一样的辣妈。邹元清饰演叛逆女儿赵小艺的拿捏，与老妈在各种周旋中相“碍”相杀，同样淋淋尽致。母女俩一起练舞到一台同台飙舞，老妈秦美丽，那婀娜多姿、翩若惊鸿，都通过一板一眼的镜头剪辑，还有两位女主角出乎意料的表现，展现出惊艳效果。



纵观母女二人嬉笑怒骂的生活，充满了各种摩擦与坎坷，却又不失搞笑、温情、感动。尤其吴若甫、吴大维两位型男饰演秦美丽的追求者，前者车接车送、献出房子，后者假借女儿班主任的名义凑机会接近，制造了不少捧腹笑料，也为《我是你妈》这部喜剧片增添了不少亮点。母女二人相依为命，不免碰见生活各种辛酸，如何解决经济与情感上困境，愈克制的细节愈叫人感慨，就如女儿打开以前怒斥老妈的许愿小折纸，发现母亲早已经在其中批注留言，配合当时气氛渲染，叫人感动又温馨。



值得一提的是，影片《我是你妈》中前半段加入了不少二次元动画元素，使得细节非常有趣。“女儿的成长需要母亲的关爱，而母亲的生活里也更离不开女儿的陪伴。”、“我不是怕失去对你的控制，是我想参与你的成长。”等等金句，更是道尽了天下母亲的苦心。善良的秦美丽本来要陪同中年闺蜜打小三，不料见对方在照顾婴儿，则心软放弃报复；她去找曾抛弃自己的“老公”，更拍出一种悲剧宿命感。喜剧的内核永远是悲剧，秦美丽一生既潇洒又难免有些寂寥。



影片《我是你妈》中对生活细节的精准把控，让每一位观众在观影之后，都能读懂叛逆女儿的心路，也体会母亲严厉背后的辛酸。世间最难是人与人之间的理解，同一个世界同一个妈，但秦美丽这位妈妈还确实不太一样。闫妮、邹元清这对亲生母女，在戏里表现的秦美丽、赵小艺这对母女又如何呢？ 5月11号母亲节档，留待观众到影院亲自揭晓！

我是你妈 (2018)

影评(8)

收藏(23)

我是你妈/I Am Your Mom(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/107143/blog/8037819/
--------------------
微信公众帐号seafans-movie

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
銀河百慕大★絕世好B 13374

RSS订阅

銀河百慕大★絕世好B

7300名成员10475个主题

性质： 公开， 批准加入

可用积分:25分

 