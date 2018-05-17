悄无声息凶残《寂静之地》叫人头皮发麻屁都不敢放

科幻外壳，恐怖内核，细节推敲起来稍扯了点，结尾像《天兆》那样有点开挂，却瑕不遮瑜。通篇没几句台词，却能用镜头、声光技术制造从头到尾的紧张气氛，一多半的时间你都必须跟着主人公们一样屏住呼吸，感叹空气凝冻，甚至能被老爸亲情牺牲打动，所以《寂静之地》北美票房飘红，可算恐怖炫技类以小博大的成功案例。





全家人被吓到的时候不能尖叫，平时不能出任何声音，否则外星怪兽就会瞬间突袭你，这在航天飞船玩具响声后，孩子被凶残怪兽吞噬后，镜头语言与音效合力造出头皮发麻之恐惧，逼得你必须聚精会神跟着《寂静之地》共同参与这场行为游戏。看到监制是炸弹贝，这就是精品爆米花，别苛求经典！

女汉子艾米莉·布朗特与老公导演、孩子们演出足够卖力，各自失魂落魄、痛苦、哀嚎等表情逼真，众人时刻犹如惊弓之鸟，看客也提着心吊着胆。楼梯上踩到钉子，摔了东西引发巨大声响，凶残怪物随之而来，孕妇女一只得躲浴缸内，还得生产，完事还得陪老公躲地下室，叫婴儿别哭，已够绷紧神经。











姐弟两人在玉米地相遇，脚下一凉被另只手抓住，半夜谁遇见这样的心有余悸？玉米仓脱险那段创意可牛了，男孩陷入玉米颗粒旋涡洪流，女孩扔板来救助，以及无意吓走血盆大口怪物，前后跌宕起伏的过程与反转，灾难视听都做到极致，绝对叫人心脏砰砰跳的。





形式远远强于内容，全家人分别躲怪，如果你对故事情节逻辑性比较看重，想不通外星怪兽既然眼神不好使，干嘛大老远来地球？饿的饥肠辘辘，却只能非竖起耳朵去猎食？既然大家都清楚怪兽的弱点，何不用闹钟、鞭炮吸引，然后炸弹齐袭？都水深火热，干嘛还生下一胎？咋《天兆》外星人怕水这里怕一种特殊噪音？表面是末世题材恐怖片，实则小格局超现实吓人游戏，信则有趣。









尽管是恐怖视听类游戏电影，但怪兽围攻躲在卡车上两个又小孩子，老爸嚎叫吸引怪物，自己牺牲解围，临死前手里用哑语对两个孩子比划着“我爱你”，纯爷们大义凌然的人性壮举，悲情感染力暴强。毕竟谁愿意瞧到天下最残忍的骨肉分离？末日生存、惊悚恐怖、亲情流露、怪兽爆头等商业元素集齐，影院内空气都几乎凝固了，大家屏住呼吸，仿佛连屁都不敢放，这就成功了。

我国的审查制度，不允许有真鬼建国以后不许成精，但是也许拍外星怪兽，但为何那么多人还搞低成本粗糙幻觉、神经病恐怖雷片？他们技术从没像《寂静之地》那般硬邦邦给力？缺少约翰·卡拉辛斯基导演+迈克尔·贝监制那种匠心精神，说白了就是内地恐怖电影人不想如何克服困难！懒！没种！投机取巧！



