给你们看看什么叫"直女电影"

如果说死侍和变形金刚这类片子是直男们的最爱的话,那么这部ocean 8无疑可以称为直女电影! 各种美艳的晚礼服,无数闪虾我狗眼的珠宝,再配合各类时尚派对,不可谓不满足直女们的各类喜好,起码观影期间,我老婆就看的非常津津有味!

虽然说影片在故事的设置上有各类的不足和硬伤,但是作为一部标准的爆米花电影,个人觉得还是非常合格的,故事节奏处理紧凑,推进快速,没有拖沓无聊的各类扯淡感性人物情感戏(不是说电影不应该有,而是在纯粹的爆米花电影里不应该有,就好比和喜欢吃方便面的人强调饮食健康一样,会让爆米花爱好者觉得纯扯淡),最为赞赏的是导演对配乐的运用,继承男版ocean系列的配乐风格,这部更是让节奏轻快的音乐顺利带动观影者们的情绪,使得电影显得更加流畅.

而一众美艳大姐们的演出更是让我赞赏不已,无论是Sandra Bullock的冷静老辣,还是海瑟薇姐姐的傻叉花瓶式美艳(完美的演出了美版林志玲感觉,赞一个),又或者是Helena Bonham Carter招牌式神经兮兮的演出,都是完美的交足功课,几个人在一起的化学反应相当不错! 特别点名表演精灵女王Cate Blanchett,只要有她出场的戏份,那份强大的气场就牢牢抓住我的注意力,还有另一个惊喜就是饰演主妇Tammy的Sarah Paulson,角色要求是她身上既有家庭主妇的温柔体贴,又有商业女强人的精明能干.这么矛盾的一个角色,被她轻松驾驭,而且在一众大姐中,气势一点都不输.

至于故事上的疏漏,避免剧透,就不一一表述了,不过明显的硬伤还是很多,起码关于黑客技术使用以及珠宝失窃后安检的检查都是不合理到完全说不过去,不过如果你不是剧情必须每一步都合理的杠精,估计看在一众晚礼服和珠宝的面子上,还是能忍耐过去的.

影片也有对男版的一些简单呼应,最为搞笑和印象深刻的就是给Danny Ocean这个角色扫墓(George Clooney男版饰演的主角),不知导演是否想说男版已死,现在到老娘我们说了算!

最后,这部片子在IMDB上的打分只有6.1分,归属于半烂片的一类,个人觉得有点偏低,起码我在观影期间,影院里都还是比较和谐,笑声不断,没听到各类抱怨谩骂的话语,就冲这些,我觉得,您要是无论想打发时间的直女们,不妨拽上伴侣,一起去看看,然后告诉他们,你喜欢其中的哪款!