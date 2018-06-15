《法医秦明2》霸道回归 制作升级悬疑加倍





没能等来原班人马中的铁三角组合，但张若昀出演的秦明换成了刘冬沁，李现版的林涛也由刘畅替代，焦俊艳助理大宝也已下线，换成了由于莎莎饰演的陈思羽，居然还是拍出品质过硬的《法医秦明2：清道夫》，这是值得鼓励和嘉奖的。在点映活动，提前看了四集，个人感觉不仅节奏明快，故事扑朔迷离抓人眼，全新的演员塑造人物走心，至少我会去追剧。









延续前作暗黑侦破风格，全新“铁三角”主演们随着悬念迭起的悬疑迷案，不断断去抽丝剥茧，从检验尸体到分析案件，再到神秘“清道夫”出来杀人，都有勾起人的观看欲望。刘冬沁饰演秦明，西装革履、专业性超强，他分析案情与检验尸体有独到之处。但他有洁癖和高冷毒舌，哪怕警察伙伴喝自己水杯都要助手去无菌处理。看得出这个小鲜肉去演极具挑战性的角色，还是很走心的。









刘畅则通过眼神与行动，传递出硬汉刑警独有的正气，对受害者咨询时，那种谨慎口气，以及还原案发现场去身体力行，都可圈可点。于莎莎饰演陈诗羽，专业、率真、有爱心俱全，她能跑进审讯室质问犯人为何不人道，还能痛哭流涕为别人的死亡而悲伤。于莎莎塑造人物很神采奕奕，可能是她近年最突出的一次表演，让人看到原来这个女生有那么大潜力。









从女子洗浴被袭击，后面保安落案，没想到是螳螂捕蝉黄雀在后，真相绝没那么简单，《清道夫》就没走寻常道路。好容易知道谁是凶手，没想到“清道夫”提前一步，严刑逼供加杀之，又让侦破组再次陷入僵局。“清道夫”化身正义使者去打击犯罪，几个主角通过讨论，认为“清道夫”把自己看成英雄漫画，心理年龄太低，但如何抓？她（他）是否也有痛苦隐情，都勾起每个看客的追剧欲望。PS：关键器官血腥镜头都马赛克，这样你看着不会恶心，很精巧做法。





秦明、林涛、陈诗羽三人的对话台词中，从分析凶犯的作案动机、心理，再到检验时候各种专业术语与细节，以及凶手的情绪失控，诉说的痛苦回忆，明显有严谨性和专业性。无论是犯罪者下车的鞋子，还是洗浴喷头的特写，还有神龙见首不见尾的“清道夫”背影，各种精巧设计过的场面调度与剪辑镜头，制作与设计层面都是电影级别，叫观众在电脑屏幕上过了一把VIP盛宴的瘾，没辱没一个经典大IP名声。









犯罪、悬疑、人性、哲思融于一体，还引着观众继续向下看的欲望，不得不说是《清道夫》的高明。由搜狐视频、博集影业出品的本剧，侦破细节足够考究，推理尽可能真实，制作绝不粗制滥造，并且没任何灌水，相反有案例做参考，遵循原著，悬疑到侦破细节步步为营，前后铺垫都绝佳，这是原创都市侦破精品剧的良心做法。





今年，春夏推介会上，张朝阳宣布将重点发力搜狐视频业务，加强自制剧、综艺、自媒体和直播的平台布局，放弃以往高价购买头部剧的做法，并强调“我们不烧钱了”。接着，搜狐视频出品的漫改剧《端脑》、都市爱情剧《动物系恋人啊》、网游改编剧《拜见宫主大人》都是成功的代表作，豆瓣评分都在7分以上，相信《法医秦明2清道夫》也将成为这些精品剧阵容中的一员，等好戏看吧！