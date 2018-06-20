在爱情的码头 我《燃烧》我的船 我已不能回头

《燃烧》的片尾让我不由得想起熊天平的那首歌《愚人码头》
时间是码头 它收留我停泊 满载的渔获 原来是你我 拥抱的失落 在爱情的码头 我燃烧我的船 怕夜黑时候 你疏忽错过 我焚心等候 我已不能回头 天 它可愿意帮我 你在何处漂流 你在和谁厮守 我的天涯和梦要你挽救 我已不能回头 天 你要伤我多久 多麽愚蠢是我 多麽爱你是我 才会守着不走 你给的寂寞 在爱情的码头 我燃烧我的船 怕夜黑时候 你疏忽错过 我焚心等候 我已不能回头 天 它可愿意帮我 你在何处漂流 你在和谁厮守 我的天涯和梦要你挽救 我已不能回头 天 你要伤我多久 多麽愚蠢是我 多麽爱你是我 才会守着不走 你给的寂寞
村上的小说创作轨道皆有迹可循，他的小说基本上有这么几个规律，一定要有猫，有一个绿茶婊，有一个在破裂单亲家庭妈妈离家出走失踪多年环境下长大的男屌丝，有一个像了不起的盖茨比小资男，把这几个元素提出来，自己胡乱拼凑吧~这早期的短篇还没有出现爵士乐，再来几场性爱，齐活了。
可以看出村上受福克纳，卡佛和菲茨杰拉德影响深入骨髓乃至灵魂，打飞机是极简主义者卡佛乐此不疲描写的场景，片中的小资男基本照搬了了不起的盖茨比，而对白直接点名福克纳就是刺裸裸的崇拜了。
不过凭良心讲，燃烧真是一部不可多得难得一见的伟大佳作！李沧东老师的电影总是用那么饱满的诗意诉说人世間的悲伤！贫富阶层无声却暗流汹涌的激烈碰撞，布尔乔亚的空虚和无产阶级独生单身狗的孤独寂寞，洒脱与偏执拧巴的博弈，最后憋屈的那一方疯狂爆发毁灭了另一方。一句话概括，屌丝男被绿茶婊情伤妒忌了不起的盖茨比引发的另一场如牯岭街少年杀人事件的江南少年杀人事件~
做人不要太认真，认真你就输了，要幻想自己很幸福，就如片中绿茶婊表演的哑剧一般，明明手里没有橘子，也要幻想自己手中有橘子，而且一瓣瓣掰开吃进嘴里很美味多汁，你要想做到这一点，还得必须忘记自己手中没有橘子，也就是说你要不断的否定肯定再否定加否定和催眠，生活不就是这样吗？人生不就是这样吗？像个卖火柴的小女孩一般，擦亮一根火柴温暖自己，不过如果你遇到吃饭的时候会跟你表演哑剧的女文艺精分青年，您得躲远点儿~这段已经入木三分地说明了此女是一个异常不靠谱，不作死就不会死的人。
而男主角凡事不要老是一定要追寻一个真相答案，人生在世有很多事情是无解的，心中那块石头，你选择一直压在胸口，还是取出来，放下解脱，你自己决定，李沧东老师这次终于向商业靠近了那么一点点，他以前的电影都太绝望了，而且是用丑陋的人向你血淋淋地撕开展示人生的伤口，这次好一点，用俊男美女来向你揭疤，但其结果都是一样的，看完你想死，但起码这次死得不那么惨那么难看，不过比金基德好一点儿，积德的电影一点儿都不积德，变态加绝望。
猫在这部电影里一直没出现之前就是一只薛定谔的猫，它也许生也许死，可能存在可能不存在，到最后一出现，结局已定，会死，会有人死，这一出现就变成爱伦坡的猫了，不祥之物。
我怀疑志明与春娇中经常出现的男女青年一起抽烟聊天的场景是彭浩翔从村上这挪用过去的。
嗱，电影看完了，我的影评也看完了，做人呢别那么不开心了，开心也一天，不开心也一天，何不开开心心过好每一天呢？我煮碗面给你吃好不好？
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Kill 'Em All！！ Let God Sort 'Em Out！！！
Kill 'Em All！！ Let God Sort 'Em Out！！！