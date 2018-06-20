在爱情的码头 我《燃烧》我的船 我已不能回头

时间是码头 它收留我停泊 满载的渔获 原来是你我 拥抱的失落 在爱情的码头 我燃烧我的船 怕夜黑时候 你疏忽错过 我焚心等候 我已不能回头 天 它可愿意帮我 你在何处漂流 你在和谁厮守 我的天涯和梦要你挽救 我已不能回头 天 你要伤我多久 多麽愚蠢是我 多麽爱你是我 才会守着不走 你给的寂寞 在爱情的码头 我燃烧我的船 怕夜黑时候 你疏忽错过 我焚心等候 我已不能回头 天 它可愿意帮我 你在何处漂流 你在和谁厮守 我的天涯和梦要你挽救 我已不能回头 天 你要伤我多久 多麽愚蠢是我 多麽爱你是我 才会守着不走 你给的寂寞