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《动物世界》炫酷赌局燃爆霸道！李易峰韩延发飙了

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2018-6-29 13:23:51

 

电影《动物世界》在上映之前广受质疑，只因日本漫画《赌博默示录》太过惹眼，要将漫画转换为镜头，难度着实不小。然而，上海电影节期间，观看影片过后，却发现电影在拍摄手法上另辟蹊径、新颖独特，剧情和人物也很丰富别致，就连石头剪刀布的赌牌，都拍出了颇具《赌神》、《惊天魔盗团》的风韵。开放式结局故事未完持续，不妨碍影片叫人觉得燃爆过瘾！



痞子屌丝郑开司由于被朋友出卖，身陷血腥与死亡味道的超级游轮"命运号"，每个人都如困兽，在厮杀中求生，在垂死中挣扎，看乍似千篇一律的"俗套"，反凭借对经典原著的精巧改编，故事变得分分钟奇幻有梗，对弱肉强食的赌博世界，也有批判与揭露。



光影造魅，韩延的漫想人生

和大部分年轻的导演一样，韩延在受到市场认可前，沉淀了很长一段时间，期间有过几部商业氛围并不浓重的影片。直到《第一次》的上映，观众们才认识到这样一位捕捉情感中最细腻部分的新人导演。可以说，《第一次》带领韩延走进了大众的视野，而这仅仅是开始。

近年来的韩延，如同打通了任督二脉，屡屡出人意料地选用《天使艾米丽》、《惊天魔盗团》那种欧美奇幻手法，让所有人目瞪口呆。

从《滚蛋吧！肿瘤君》到电影《动物世界》，绝对都属于胆识过人的新颖佳作，摄影、剪辑、美术全做到登峰造极，不仅CG画面炫酷，剪辑衔接紧密，构图与转换不拘一格，琳琅满目的意念元素，抓住你眼球没商量。


尽管《滚蛋吧!肿瘤君》与电影《动物世界》都属于漫改大作，但与《肿瘤君》热情向上的人生态度不同的是，此次《动物世界》更是聚焦人性的善恶一面，藉由一个人的改变来折射整个社会层面的病变。

李易峰饰演郑开司的画外音与幻想，伴随他苛刻经历，好似大家跟她体验了一把翻滚过山车式的历险。男主角幼年曾亲眼目睹父亲的被害，继而又面对母亲的瘫痪，随后又精神分裂，时常脑洞大开中幻想自己是小丑，不断在地铁里除魔打怪，故事也通过这种模式，彻底分为两个部分，一边是他在"命运号"人面兽心，另一边是他脑海中的兽性毕露，但镜头虚实结合、相互交错，却没半分违和与弱智，这是有别传统内地导演的叙述技巧。

可以说，韩延导演藉由漫画里夸张的形式来表现人性各个层面的情绪变化，通过这种变化来铺垫人性中柔软与脆弱的一面，从而引起观众对于生命的思考。无论是《第一次》里关乎两人的爱情，还是《滚蛋吧!肿瘤君》里折射出对生命的思考与对未来的信心，再到这部《动物世界》里介乎于人性善恶的探讨，韩延都用他最真切的情感与最细腻的拍摄手法，通过一种近乎于夸张的表现方式，将人性中的一切情绪放大给观众，从而由观众自行感悟最契合于自己内心的那一部分，引发观众的共鸣。


"动物世界"即人间万象

这部电影最厉害的地方，在于一切看似离我们很远，但观影后仔细想来，其实，这就是生活。一切的形象都能在生活中找到对应的佐证，所谓"动物世界"，本就是"人间万象"。我们每个人都如动物一般，在这欲望的世界里挣扎着咆哮。


影片中，骗人、出千、胁迫、收购、屯牌等细节，使得赌博时候，每个人的兽性与贪婪充分释放，加上局中局、骗中骗、计中计、迷中迷，更让电影《动物世界》变成颇似《赌神》风格的精彩赌片。周冬雨客串率真执拗护士，道格拉斯的泼辣霸道的反派，足够走心是难得，但李易峰绝对比《心理罪》时候更认真，痞气、睿智、坚韧的小镇青年，天生数学奇才，却有自己道德底线，他这次表情与言行很鲜活，算是演艺生涯新突破。这一切都归功于韩延导演选角的眼光与对演员角色把控的调教。


曹炳琨饰演李军，看似好哥们，却临阵退缩、害人不浅，王戈饰演孟小胖看似唯唯诺诺，却阴险狡诈、暗藏杀机，苏可饰演张景坤，则是心思缜密、骗招狠辣的老江湖，姚安濂演老人则听信他人，险些遇害，这也使得电影《动物世界》的曲折故事充满跌宕起伏。即便神身为队友，在面对物欲横流的欲望时，也可能临阵倒戈，这便是人性。每个赌局的互相算计与揣测，都如同侦破电影一样，你有什么牌，我在推测，我要怎么办，你也在猜测，给故事蒙上一层悬疑的色彩。


影片在剖析人性的同时，亦呼吁着每个看客哪怕在弱肉强食的世界，都要保持自己一贯的善良与初心。

李易峰是惊喜的，那种融于角色本身的率真表情是如此润物细无声，仿佛每个细节都出自与灵魂深处，昔日的流量小鲜肉终于成长与成才了。从大船玻璃到全船的航拍与CG镜头，好莱坞特效团队的制作水准，明显远远强过《太平轮》，各种怪兽、摩托飙车、赌局都做得精雕细琢，并留下了开放式结尾，像好莱坞大片那样准备拍续集，这个时代能诞生这样好莱坞模式精品，也算华语重工业电影的骄傲吧！

影片《动物世界》作为韩延导演的全新力作，没有重复其原有电影题材的成功，突破观众对他固有的认知，给大家奉献了一场视觉与人性的盛宴，这不仅是中国电影工业的一次胜利，也是韩延导演对自己电影执导生涯的一次阶段性总结。


7.3 

动物世界 (2018)

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