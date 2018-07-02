温柔的一击——《后来的我们》

说实话， 最开始听说这部电影的时候，是有些排斥的，原因很简单：已经被消费过度的题材再加上显得过于矫情的名字。可是，看电影的过程中，还是会被感动，仿佛把最深处的记忆，把最遥远的思念都勾了起来，从某种意义上来讲，这算得上是一部成功的电影吧。

影片的故事其实很简单，无非是爱过又错过，像这世上千千万万的男男女女一样，这样的故事每天都在世界的各个角落上演，电影真正感动我的不是男女主角之间的爱情，而是他们一起奋斗的那些点点滴滴，那些由欢笑和泪水堆积成的珍贵的回忆。刘若英很好地利用了这一点，她并没有在故事上着太多的笔墨，也因此整个故事情节并不算跌宕起伏，整个故事的走向也并没有惊人的转折，但是影片胜在细节的处理上，很容易把观众拉进一个不需要太多思考却需要用心去体会的观影体验。

像很多以细腻擅长的导演一样，刘若英在摄影和配乐上都让本片的可看性很强，无论是彩色与黑白的巧妙设计，还是许多动听的插曲，都为影片的观看性加了不少的分。在夏天观看这部电影，看到影片中白雪皑皑的美丽冬景，真是让人舒服又无比向往。作为在北京待了六七年的曾经的北漂，看到北京那熟悉又陌生的街景和地铁，莫名的怀念涌上心头，怀念曾经遇见的人，怀念和朋友们一起度过的愉快时光，甚至怀念当时那充满青春的空气。

不得不提的还有两位年轻却又资历很丰富的演员，之前并没有怎么关注井柏然，这部电影应该会成为他今后的代表作之一，印象最深的一场戏是他在最低谷的时候跟人在宵夜场打架，被周冬雨捶打的时候面无表情地无力瘫坐，这样的表演在中国年轻男演员身上并不多见。而周冬雨，自不必多说，金马影后自然是有功力在，在这部电影里，她甚至展现出了比《七月与安生》时更成熟，更自然，更加让人吃惊的表演，几乎每一场有她的戏，仅仅依靠她的表演就可以撑得起整个片段。

影片的最后，田壮壮饰演的见清的父亲写给方小晓那封信堪称整部电影的点睛之笔，寥寥数语，简简单单地就把人生总结了出来，这封信击溃了观众心里的最后一道防线，起着四两拨千斤的作用，堪称完美的收尾。

《致青春》里有句经典台词，“青春就是用来怀念的”。是啊，后来的我们，总算学会了如何去爱，可是，没有了那些让人怀念的错过，又怎能学会呢。

