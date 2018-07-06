上错贼船泡错妞，引火焚身难《脱身》还倒霉赴死？





打着群星荟萃、紧张刺激的谍战剧口号，却墨迹演着家长里短的偶像言情戏，王耀庆说出“贝比鲁斯”暴露身份抄袭《洛城机密》，黄俪文用镜子闪光告别乔智才抄袭《纯真年代》，假夫妻山寨《潜伏》，双胞胎是《致命魔术》玩腻的！随处老套的山寨俗不可耐的细节不说，男女主角命运还有始无终，几大反派智商总是不在线，然后干脆敷衍了事，这是《脱身》真实品质？别说去比《风筝》，相比《麻雀》《红蔷薇》居然都逊色，坑爹！









从王景春、廖凡客串革命党相继牺牲，再到赵文瑄突发心脏病去世，《脱身》就跟《远大前程》一样弊病，只要客串的大牌影帝，都是最早领盒饭的。故事开始，万茜拎着箱子到处躲藏的时候，还有点谍战剧的惊险感。结果通篇看罢，国共谍战是大幌子，政治观点干脆避谈，纯粹是“霸气总裁爱上你”变异版。











万茜饰演黄俪文，冷淡内敛，清秀可人，她临危受命去执行任务，除了一次偷拍照片还“狸猫换太子”得手，其余时间总是被敌人们（坏丈夫）牵着鼻子走，若非男一乔智才为她周旋和“脱身”，早挂几万次了！当红小生陈坤分演鬼机灵乔智才，优雅高冷的物理博士乔礼杰，这对双胞胎兄弟，尽管哥们很努力，但乔智才玩世不恭的表演却略有浮夸，反失去《小裁缝》《云水谣》时的自然灵动。









蔡文静饰演费丽娜是全剧最抢眼人物，她妖娆妩媚，大大咧咧，敢爱敢恨，一展撩人舞姿，在百乐门明暗交错的光影下，袅袅娉娉，性感迷人。可惜妹子爱错了空军少爷巫云甫，后者火车站一别，她还以为是要“小年夜”结婚，直接闹出荒唐！小姑娘哭啊哭，但悲剧背后，还透出她无脑！后面她对姐夫有暖味，却除了获救，基本都有点像花瓶，起到活跃气氛调节作用，跟故事主线无关。









《脱身》致命败笔在反派太弱，相比《麻雀》中毕忠良、苏三省等BOSS的心思缜密、咄咄逼人，姜科长、楚科长、张晓光、毛六爷纯属纸老虎！他们看似神威凛凛，却关键时掉链子，丢人现眼！尹铸胜失去了《狼图腾》里霸道狠辣，毛六爷身为保密局老大，毫无威严狠辣，他盯着蔡文静那垂涎欲滴的花痴样，活像一个猥琐老色狼！









张经伟的楚科长最蠢，屡屡死较真跟踪失败，他带人都围捕抓住了唐医生，居然还能瞬间被反戈秒杀，这叫特工？姜科长紧跟着黄俪文，看她上楼偷情报，都抓不到，后面被陈坤嘲笑认不出自己，简直比蠢驴还要蠢！









王耀庆演张晓光，这位拜金追求利益的革命叛徒，出场就枪杀唐医生，但焚烧大楼，纯多此一举。女一见到前夫居然不向组织和陈坤汇报，每天跟他约会透露情报，您信吗？后面张晓光执行任务，不仅连一个男主角都暗杀不死，还愤青一般内讧杀自己手下，最终被老婆背后击毙，说不好听就是活该自找！









说到倒霉催的，乔智才与乔礼杰兄弟最是郁闷，《脱身》因此也改为《纨绔公子泡妞的倒霉记》。弟弟学错了核物理，导致美国人与国共都虎视眈眈要抓他；哥哥爱错了共党孕妇，导致直接陷入危险，后面还假扮弟弟去台湾冒名顶替，往后如何？不交代！就见他扔一个纸飞机，炫耀拙劣CG特效，烂尾发指！









姜科长、张晓光为首的国军特务，都是追求美色与金钱，喜欢不择手段去中饱私囊，毛六爷甚至想强掳妇女享用，而转移科学极爱也是为上集任务，从不想如何跟共军去死磕。乔智才、黄俪文被迫执行“归省计划”，他们对革命的认知流于表面，反而彰显愚蠢赴死的楚科长、唐医生才是真正信仰者！









费丽娜痛哭显眼在自己笨，她爱错了男人，迷信了婚期，才有情鸳鸯难聚。赵文瑄饰演乔墨耕，死前鼓足勇气对旧情人，他虔诚说清自己家庭问题与爱恋纠纷，反避免不了突如其来劫祸，沦为战乱与政治斗争牺牲品！





乔智才一心之想跟黄俪文过上幸福日子，却只能跟心仪女子分床而眠，为她远赴台湾，弄不好客死他乡！他在毛六爷聚会上，拼命设计脱险，当众一亲心上人香吻....那一刻，时间恍如停止，让这部为虐而虐、虎头蛇尾、片尾曲难听的狗血剧《脱身》浪漫得勃然心动！



