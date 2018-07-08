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《斯巴达300勇士》玩命奋战

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2018-7-8 19:47:29

影片改编自弗兰克·米勒的漫画，与《罪恶之城》画风类似，视觉冲击力极强，暴力美学发挥到淋漓尽致，非常好看。无法忍受薛西斯的妖娆之气，列奥尼达及战士们的勇猛及刚毅令人难忘，壮烈的牺牲永远会被世人铭记。

 











































 

电影简介：

 

　　这部电影描述了人类史上最残酷的战争之一：温泉关之战。公元前480年，波斯国王薛西斯一世（罗德里格•桑托罗 Rodrigo Santoro 饰）亲率30万大军征战希腊。希腊各个城邦迅速派出军队结成了联军，准备抵御波斯军队的入侵。 

　　防线的最前线设在希腊的温泉关，此处由斯巴达 城的国王列奥尼达（杰拉德•巴特勒 Gerard Butler 饰）率领本城300精兵和联军4000余人镇守。由于叛徒的出卖，希腊军队被波斯军队抄到了身后形成围剿之势。列奥尼达为了保存联军实力，让联军首先撤退，自己率领300精兵死守温泉关断后。 

　　数以十万波斯大军浩浩汤汤蜂拥而至，自知必死的斯巴达士兵反而士气高涨，在战斗中爆发出惊人的战力。整个战争整整持续了2天，最后列奥尼达和他的300精兵全部阵亡，而波斯军队则损失了20000多士兵，薛西斯一世的两个兄弟也在此役中战死…

 

伊儿《斯巴达300勇士》影评

 

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离別与重逢 昰人生不停上演的戏 ★╯

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