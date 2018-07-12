在《我不是药神》中拼颜值飙演技，龚蓓苾这位一人千面“演技咖”了解一下？

现象级电影《我不是药神》火了！

从点映到正式上映，票房和热度伴随着观众的热议一路高歌猛进。

截止7月11日，超过43万瓣友参与评论，评分稳居9.0，口碑惊人！

要知道上一部能达到9分的华语片，还是十六年前的《无间道》



当然，《我不是药神》之所以能掀起讨论热潮，是因为足够出色，出色的故事设定和演员精彩的演技共同完成了这部“现实”的电影。

影片本身的完成度很高，除了丰富且深刻的社会意义，每一位参演的演员也都很能打动人。

不仅作为主角的徐峥演得好，配角更是个个出彩。



以山争哥哥为首的戏骨们，集体贡献了一场国产电影年度最佳群像表演。

王传君的“演员惊喜”，谭卓的“敬业练舞”，杨新鸣的“戏骨演技”，章宇的“纯净少年感”……让这场“群戏”真实而精彩。

但今天楼主想说的是另一个角色——曹玲，电影里徐峥的前妻，周一围的姐姐

相较于影片里随处可见的脏乱差环境，洗不干净的头发、皱巴巴的衣服…



曹玲是唯一一个光鲜出场的角色。

出场就和徐峥饰演的程勇争夺儿子的抚养权，因为自己比他更有抚养能力。

看到这儿的时候其实是有点同情程勇：开着一家破烂神油店，交不起房租，亲爹住院急需钱，唯一的儿子还要被前妻带去国外……

接着没多久，前妻请来律师准备走法律程序争取抚养权，程勇以自己是亲爹拒绝交出抚养权…

前面有些“高架子”的曹玲，突然笑得“可笑又悲哀”——你尽过当爹的责任吗？一句话反转地将程勇的糟糕点了出来

原本是愤怒质问的一句话，她却用“笑”的方式轻描淡写地说了出来，这一笑，情绪全都出来了，人物也立住了

程勇情绪被激冲上去要抽她，她的眼神里有怨恨也有惧意，拿捏的刚刚好，却出奇的冷静，笑着说出来的话更让人惊讶：信啊，你这些年抽的还不够吗……

是要经历多少次家暴，才能说出如此冷静又绝望的话？

光鲜出场的背后，原来也藏着这么多心酸又毫无希望的过往~

周一围饰演的曹警官得知亲姐被打，在警局暴跳着冲上去扔东西砸程勇，前一秒还在嚣张打前妻的“烂人”，这一刻却怂到尘埃里了

因为曹玲的出现，在这个角色的烘托下，我们看到一开始的程勇，不过是个普通人罢了，还是普通人里比较讨厌的那种——家暴、贪财、油腻。

曹玲要带走儿子，亲爹要钱做手术，被现实所逼他才开始贩药

虽然戏份不多，但曹玲这个角色起了至关重要的作用，她衬托了程勇前期的“烂”，也激励了他之后开始“自我救赎”



而曹玲本身其实也是一个很典型的社会人物形象，被家暴多年却没有失去对生活的希望，选择干脆结束过去，活出了自我。

所以即使受尽家暴伤害，面对程勇，她依然能眼神坚定的说：我不怕你！

饰演曹玲的演员叫龚蓓苾，《我不是药神》其实是她和徐峥第二次合作。

2007年，在爱情电影《爱情呼叫转移》中，龚蓓苾饰演吴倩，是个很有个性的女医生，对看病的徐峥总是毫不客气，习惯问完问题立马接着说“你不用跟我解释”……让徐峥rio抓狂。

虽然并不是徐峥十次艳遇里的人物，却经历了他的结局。

那个时候的山争哥哥还是满脸胶原蛋白，岁月到底对他做了什么？

龚蓓苾扮演的吴倩朝气蓬勃，有着那个年龄该有的俏皮和灵动

和《我不是药神》里的曹玲是截然不同，曹玲身上是历经生活打磨后的痕迹，眼神也不再是青涩感，取而代之的是成熟深邃

从第一次演绎欢喜冤家，到跨越11年再次合作，徐峥和龚蓓苾之间的默契并没有因为时间的推移而消失，反而每次都能碰撞出新鲜感

说起龚蓓苾，可能听名字会有人觉得陌生，但要说她就是当年堪称国内最好的爱情喜剧电影——《独自等待》里的李静，你可能会恍然大悟“哦~是她呀”



事实上在拍《独自等待》之前，她就已经拍了大大小小不少的影视剧作品。

1989年，还在中学读书的她被导演米家山选中主演了电影处女作《你没有十六岁》，开始亮相大荧幕。

从此她对表演的热爱便一发不可收拾，独自北上顺利考入中戏表演系，开始了演艺生涯。

在青春偶像剧刚刚兴起的那些年，她连着拍了不少作品，极有辨识度的美和气质一度让她成为文青的心头爱。

和李亚鹏、吴倩莲合作的《京港爱情线》中，她是单纯善良的邢佳华

家喻户晓的大陆第一部青春偶像剧《将爱情进行到底》中，也有她的身影

那个时候的龚蓓苾，20出头的年纪，满脸胶原蛋白，无论是现代装还是古装，都让人忍不住倒吸一口气：好美！

连着拍了几部“青春偶像”的作品后，本可以靠着“玉女”形象走稳妥的偶像路线，她却早已厌倦了在剧中摆摆造型、谈情说爱的风花雪月……

不满足于当明星的她选择了转型。

2001年，她彻底颠覆之前的荧幕形象，出演了根据真实事件改编的剧情片《车四十四》，在电影中扮演了一名女大巴车司机。

在一次路途中，女司机惨遭三名歹徒凌辱，全车乘客噤若寒蝉，只有一个瘦弱男子站出来呼吁制止歹徒暴行，无奈寡不敌众被打伤，最终在其他乘客的冷漠中女司机被拖走了……

回来后的女司机反而“翻脸”无情赶那名当时帮她的男子下车…

后来的结局大家应该都猜到了吧？女司机载着歹徒和乘客冲下悬崖，选择了以死亡来捍卫生命的圣洁，让人嘘嘘

龚蓓苾在电影里的表演很有感染力，面对暴徒时的惊恐和乘客漠视罪恶时的悲恨，以及下定决心同归于尽时的绝望，她都拿捏的刚刚好，眼神细腻动人

这部电影短片上映以后掀起了不少热议，并获得第58届威尼斯国际电影节评委会奖及美国圣丹斯电影节评委会特别表扬奖，这也是第一部在威尼斯获奖的华语电影短片

《车四十四》之后，她又迎来了事业上的另一个高峰——《独自等待》



也是一部口碑炸裂的国产爱情喜剧电影，超14万瓣友打分，至今保持8.1的评分



斩获当年金鸡奖最佳故事片、最佳女主角、最佳美术三项提名，导演伍仕贤也在北京大学生电影节上一举拿下了「最佳处女作奖」。

她本人也凭借这部电影，荣获北京大学生电影节最受欢迎女演员提名。

她在电影里饰演夏雨好哥儿们的妹妹，默默喜欢夏雨很多年却不敢表白，小心翼翼的珍藏夏雨送的每件小礼物，然而他只把她当哥儿们看



那个善解人意、执着追爱的李静，深深的印刻在了观众心里。

但是，也许人性越复杂，龚蓓苾的表演才更有味道。

和郭富城共同主演了香港悬疑片《B+侦探》，在片中饰演谜一样的凌可儿，命运悲惨充满不幸，时时面临情感与道德的痛苦抉择…

影片里有大量内心戏，非常考验演技。

电影里有一场哭戏，为了呈现更加真实的表演状态，她连续哭了近三个小时，甚至哭到胃痛，拍完后眼睛肿了嗓子也哑了

郭富城赞她演起戏来有股“不要命”的劲头。

在和奥斯卡最佳男主凯文·史派西、吴彦祖合作的另类都市电影《形影不离》中，她扮演吴彦祖的妻子阿胖，是一个极具情绪化的暗访记者，敬业地以各种形态的“丑”丰满角色人设。

去年，她主演的电影《缺失的爱》再次引发热议，这是一部聚焦于特殊群体——留守儿童的影片，极具社会意义。



她在片中饰演温柔贤惠的谭婶，淳朴又善良，凭借自然细腻的演技，她荣获第四届北京青年影展最佳女主角

毫无疑问，她是一个「任性」的演员，入行20多年一直在大胆尝试各种不同类型的角色，不断拓宽自己的戏路，也让我们看到了更多可能性。

最近几年，她又开始“折腾”各具挑战性的角色，在各大热播古装剧中也有精彩的表演。

浪漫武侠大戏《秦时明月》中，她饰演了雪女，对她而言这是真正意义上的演大古装剧，古典美的扮相非常耐看，将雪女的“美艳绝伦”演绎得入木三分，轻歌曼舞之中杀人于无形

还有16和17年热播的《幻城》、《择天记》中，也有她不俗的表现，不论是冰后的母仪天下，还是白后的端庄大气，她都诠释的很好。

今年大热的《烈火如歌》里，她又一反常态扮演诡谲多变、心狠手辣的暗夜绝，但这是个非常有魅力的角色，因为她的坏不是泯灭人性的恶，也有柔软的一面，是个很饱满的人物形象。

龚蓓苾的演绎，让我们对这个世人眼里的“反派”多了一丝同情和不舍。

接暗夜绝这个角色前，她其实犹豫过：演坏蛋就要被扔鸡蛋吧？

事实证明，演对了戏，反派也能圈粉。

所谓“演员的可塑性”大抵就是如此，有的演员千人一面，有的演员一人千面



翻看她的履历，出道20多年30+部作品，算高产了。

这些在荧幕上呈现的角色，无论是在外形还是表演，都能看出龚蓓苾在力求百变，每一次尝试都是一次打磨，从不做被定义的演员。

无论对待生活还是工作，她都强调“新鲜感”

她非常清楚的知道，做演员，靠着重复自己换来的轻松只是一时，挑战自己尝试不同角色才能为演艺生涯增添更多色彩。

老天也似乎格外优待美人，她吃了防腐剂一般的美貌出道至今未曾变过

由她参演的《重耳传》和《密查》也即将播出，希望既充满沉淀又有着独特气质的龚蓓苾，未来能继续带给观众精彩，展现更多面的魅力。