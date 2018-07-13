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《邪不压正》姜文没死，却哗众取宠低俗犯傻自嗨

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2018-7-13 23:58:23

 


没想到经历了《太阳超常升起》《一步之遥》品质与票房惨败，姜文还是没有吸取教训，并没有回归《阳光灿烂的日子》《鬼子来了》写实路上，他新片《邪不压正》继续搞脱离实际、哗众取宠自嗨，太坑爹了。假如有犯罪分子被抓获，建议直接看十遍《邪不压正》，保证不打自招！



廖凡与日本人灭门屠杀案起，13岁孩子被抢顶住脑门就随便躲避，烧背上都火，还跑出来遇见外国人被收留，《邪不压正》就开始雷人雷得外焦里嫩。往后，彭于晏从外国归来，没事就光膀子秀胸肌，没事闲的就爱上房跑酷，跟两大仇人见面就斗嘴斗狠，狂耍嘴皮子，却无实际性突破，电影就朝着《让子弹飞》低俗伪荒诞路线前进。姜文想怎么就这么，却脱离实际，哗众取宠自嗨。



周韵饰演隐匿缝纫作坊的巾帼烈女关巧红，突然拿出枪朝彭于晏开枪，目睹对方能近距离躲子弹，笑称我子弹是假的打不死人，还每次神秘兮兮跟对方一起暖味谈情说爱，以及双方最后狗血煽情分离，都叫人觉得唐突。许晴饰演蛰伏权贵之中的美艳交际花唐凤仪，全程不停卖骚和廖凡激情戏瞎淫叫，还屁股上被盖一个章，直接被姜文调侃咋没盖中间？赤裸裸低俗荤段子，笑点太低！



姜文和外国人长城议事，后者毫无城府就说出要杀他，直接被摔死秒杀；彭于晏没事就房顶跑酷，有次干脆脑子一热裸奔秀胸肌跑酷，低俗犯傻到了极限，缺乏智慧愣来！除了许晴嗲嗲卖骚的声音，可能是替身露美臀与她低胸性感镜头，勉强勾画出点香艳，其余一塌糊涂！



小亨德勒民国复仇武侠故事，纯爷们勾心斗角的漩涡，七七事变前夕的争斗，活生生拍成了狗血弱智的蠢蛋秀！服装、布景、美工精美有历史感，看似明星大腕云集，却是愚蠢离谱、混乱失控。枪战、飙车、武打是潦草敷衍的，互相逗闷子台词也犹如《喜羊羊》大电影那种低幼卡通烂片玩腻的。叫我瞠目结舌的是廖凡与日本人居然早知彭于晏是复仇者，姜文有异心暗怀鬼胎，还不动用军队和警察去除灭他们，就等着对方来胡闹，然后一起假模假样去折腾，假！



彭于晏跟廖凡以前动作片也演过一些，《湄公河》《师父》虽然没赵文卓那种练家子有范儿，却打得努力认真，这次哥两决战就像逗着玩的儿戏，先互相耍手枪得瑟炫耀，而不开火，然后互相抱着乱摔，中间还敲打一下伤躺着的日本人，武打动作软绵绵无力，毫无专业，幼稚可笑。等着啰里啰嗦秒杀了廖凡，轻松放过满嘴是血的姜文，许晴跳城墙自杀砸到日本人，故事就不了了之....



这叫《鬼子来了》《地下》那种荒诞经典神作？得了吧!从《太阳》到《子弹》《一步》《邪不压正》，姜文已经迷恋上这种伪荒诞伪魔幻主义的弱智魔症。他每次创造这种偏向实验性戏剧，总跟《哈利波特》与《青蛇》那种一板一眼叙事传统魔幻奇幻大不同，却动不动就出现各类超现实离谱的愚蠢细节，让人作呕难以接受！



说句实话，随便看两集豆瓣3.5分雷剧《凤囚凰》都比这个强，好歹人白鹿演霍璇还有点坚韧与情义，不会这么脑残瞎闹腾。但为何姜文作品永远一群业内外人士，不管收钱或不收钱，都在无脑吹捧？《凤囚凰》加入字幕写着姜文导演，估计吹得人保证更多，就跟拜菩萨一样！姜文厚颜无耻地在《邪不压正》加入一名影评人，还发疯使劲讽刺揶揄他弄死他，证明某些有权利与资源的人永远不懂谦虚反省，只会侧击打击报复！



据说很多人因为姜文是电影大师，拍过一些经典片，真心喜欢折服这种烂片，不会像《逆时营救》那样见杨幂就骂各种BUG，不会像《凤囚凰》没上映就直接疯狂打一星。而经过《让子弹飞》带来全民热潮，他手下营销团队不停重金做假口碑骗半吊子文艺青年（影射XX虚假稿子），目测姜文还将走火入魔很久很久。



《邪不压正》中，廖凡是警局高层，巴结日军，就可以藐视王法，杀人灭门，嫁祸给13岁男孩强奸妇女未遂而去杀人；日本人也可以乱杀无辜，派记者去写这死得是汉奸...姜文与团队不清楚自己也在干类似指鹿为马的事件！


其实姜文导演所谓影史的江湖霸主地位，除了靠明星阵容与昂贵有规划的营销团队死撑，其实早已被宁浩、路阳、文牧野、韩延等新锐导演，甚至是他合作的陆川都轻松取代！实际证明：姜文没有死，只是迷恋上一种哗众取宠低俗犯傻自嗨！偏偏邪不胜正！



 

7.3 

邪不压正 (2018)

影评(43)

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邪不压正/Hidden Man(2018)
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