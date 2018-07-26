既然金钱冰冷，就让《西虹市首富》来清凉爽一夏





曾打造《夏洛特烦恼》的闫非和彭大魔两位青年导演，在暑期档推出了重磅喜剧《西虹市首富》，全片118分钟充满了各种抖机灵的密集笑料，男一号沈腾也通过个人表演魅力，给观众带来欢笑。





纵观全片，《西虹市首富》以轻松幽默的方式探讨了金钱、友情、爱情之间利弊，对人性的讽刺意味十足。









混迹于丙级业余足球队的守门员王多鱼，意外获得神秘台湾财团“一个月花光十亿资金”的超级挑战，而各种奇葩“花钱特烦恼”引发啼笑皆非，也延续了《夏洛特烦恼》中喜剧模式。各种喜剧包袱，亦诙谐亦夸张，配合着剧情矛盾与人物关系转折，让观众情不自禁的在电影院内笑出声。













地点还是《夏洛特烦恼》里“西虹市”，沈腾还是那个脸上不自觉出现两道眯缝儿，却装傻充愣子、言语刻薄、有情有义的冷门笑匠。沈腾饰演的守门员王多鱼，在各种比赛中连连失球也极大程度的讽刺了中国足球，球赛中的尴尬引发捧腹，让王多鱼的生活走向了末路。岂料末路之后还有末路，大街上遭遇碰瓷，偶遇女一号宋芸桦，王多鱼各种机灵处理方式，也埋下伏笔。









由于是一夜暴富，又必须合理花掉钱，沈腾变身土豪的挥霍过程，注定成为影片最大看点。王多鱼思前想后，重金雇保镖、住豪宅、坐跑车、穿华服都已成小事，最为烧钱的方式：其实不是买足球队。哥们得意洋洋去买球队，推土机撒钱等小细节让观众与足球教练一同跪拜，这夸张一幕也讽刺了浮躁社会中有钱能使鬼推磨。





有钱与没钱只在一夜之前，而人的嘴脸更是前一分钟假清高，后一分钟见钱眼开，贪婪的小人嘴脸顺理成章缔造笑料。









纵观王多鱼与夏竹浪漫恋情，不仅仅是单纯延续“霸道总裁爱上我”的套路。两人从互相有隔阂欢喜冤家，到共赏烟花，再到逐渐心生爱慕，都有很多惊喜感。宋芸桦在《西虹市首富》中扮演极其执拗的女汉子，与此前《我的少女时代》中娇俏可爱的少女林真心有强烈反差。此次她与玩世不恭的王多鱼在一起，一个刻板一个浪荡，很容易形成鲜明反差对比。









不过，在对阵广州恒太足球队的剧情，影片呈现一种坚韧悲壮情绪。砸重金来一场自杀式的邀请赛？敢问王多鱼何其一掷千金，此情此景何其痛心？











电影结尾之处，借张晨光扮演的老金之口说出：“金钱是冰冷的，爱人是温暖的”让人明白生活真谛，此次“花光十亿”的挑战每次都在让王多鱼在人性与金钱之间做取舍，这也是电影所提出的终极思考。





钱可以买到很多东西，但并不能换来真正爱情、友情。《西虹市首富》在喜剧片与爱情片的处理上，做到了恰到好处的兼容，不负众望。沈腾神采奕奕鲜活表演，为电影如虎添翼，陈佩斯、周星驰不再演喜剧后，我们毕竟还有沈腾，用极其强烈的个人风格，为大家制造欢乐、输送快乐。









