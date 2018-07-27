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徐克重回巅峰《狄仁杰3》大唐权力斗争反恐战酷毙

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2018-7-27 0:34:51

 


在看《狄仁杰之四大天王》时，我不禁问自己上次看徐克导演参与过如此棒电影是何时？事后，查阅资料发现，居然还是在1993年《青蛇》。而来这些年来，《蜀山》《七剑》到《西游伏妖篇》，我们屡屡望见一个迷恋实验、任性技术的“徐老怪”。偶尔有《神都龙王》《智取威虎山》这种保守主义精品诞生，也并没有想象那么棒！这使得《四大天王》诞生，显得格外弥足珍贵。



当刘嘉玲演武媚娘诡谲邪魅，暗中命令尉迟真金集结实力强劲的外族“异人组”，妄图夺取亢龙锏。狄仁杰既要守护兵器，又要破获神秘金龙复活噬人的奇案，还要面对武则天、封魔族的步步紧逼，大唐江山陷入了空前的危机之中。有升级打怪与灾难戏设置，但大唐内部权利斗争，引发外族入侵的战乱，彻底叫《四大天王》人物格局变得更有野心，也更为庞大。



赵又廷再度饰演狄仁杰，绝不是只有忧国忧民、忠心为主的大唐神探，他只言片语就拉拢尉迟真金，命令沙陀忠、水月请大师圆测做外援，以备不时之策。小伙子对复杂局势判断颇为老道，对政治斗争与各类突发事件，他明察暗访、乔装打扮、有勇有谋，总是有条不紊地应对。面对封魔族坏蛋，他一席“恶念”精辟台词，瞬间叫人穿越到《狮王争霸》黄飞鸿对慈禧劝告。



冯绍峰的尉迟真金，看似心机颇深，武艺高强，一转眼又自作聪明、鲁莽行为，形成鲜明反差。林更新用卖萌搞笑方式，跟镶钻的眉毛、染银的额头的马思纯，组成雾水奇缘的欢喜冤家，做了配角抢戏的事。盛鉴饰演懦弱护妻唐高宗，躲暗处的邪教BOSS无脸侯，遁入空门绝顶高手圆测，以及结实力强劲的"异人组"各持奇形怪状大兵器，不断卖弄江湖幻术...时常显现神秘幅图符号，勾起了扑朔迷离。



叫我嗔目结舌是，本片对武打、电脑特效、CG场面进行了全新升级，而且远远超越《寻龙诀》《神都龙王》特效场面数倍，不可思议。先不说人群仪仗队走过，手举横布3D技术瞬间飘出屏幕，主角们飞檐走壁也是第一视角立体感十足。小到弓弩射击，各类飞镖袖箭“照脸”打；大到天王庙尉迟真金大战霸刀，刀光剑影仿佛就在眼前，叫你真得躲。而巨大金刚像被砍倒，砸落碎石也扑面而袭，有身临其境之感，酷毙！



武侠故事虚实交错，却以领先的好莱坞CG特效不断去炫技，土洋结合是超难的。张家鲁、徐克等编导通过镜头与编剧的四两拨千斤，对封魔族幻术逼真呈现，就像无脸男施展那种集体催眠术，忽悠老百姓与官兵们五腹投地，找到了《男儿当自强》《王者之风》中白莲教那种邪魅恐怖之惊悚感。同时，CG技术结合剧情在讲幻境、催眠、虚影，也聪明避免了被质疑特效“太假”的诟病。



邪恶道士呼风唤雨，木雕金龙复活吞噬人，只是小试牛刀；高潮的大理寺大战，敌人不知螳螂捕蝉，黄雀在后，尉迟真金、沙陀忠和众官兵分别迎击幻术与敌人，狄仁杰不顾一切冲进包围，里面魍魉魑魅狂舞，置之死地而后生惊险感超牛X！深藏树林巨大白猿与圆测大师危机来助阵，细节反转多、武打与特效震撼，已经将推理、武打、宫斗、怪兽、幻术、战争融合得淋漓尽致，尽情打造震撼的饕餮盛宴。



我认为许多年后，《狄仁杰四大天王》将会是跟《新龙门客栈》《男儿当自强》媲美的经典力作，也绝不仅在炫技突破。片中，唐朝冷酷专制统治者利用宗教，然后屠杀打压宗教势力。武媚娘可以假装拜佛修生养性，司马昭之心，仍路人皆知。怎奈，大唐高层进行权力斗争，遗留的恐怖异族祸患，却伺机反扑。电影中可以使佛家降魔，普渡众生，偏偏现实中则尸骸遍野、死伤一片。



回家途中，路边流浪歌手唱起了《沧海一声笑》，如此机缘巧合，却似冥冥中注定。相信《狄仁杰之四大天王》诞生后，天马行空、脑洞大开的武侠大师徐克，不仅联合中外巨资与先机技术拍重工业巨制，还开始重拾为国为民的侠义、官府权力争斗的人文精神，他终于重回巅峰！而从《青蛇》到《四大天王》，我等他王者归来这一刻，掐指一算，居然已25年了！



7.2 

狄仁杰之四大天王 (2018)

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狄仁杰之四大天王/Detective Dee The Four Heavenly Kings(2018)
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