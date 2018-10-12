《我要去远方》勇敢出发才能不负青春

孙传林导演曾表示《我要去远方》是一部细腻真诚、欢乐逗趣、积极励志的作品，毕竟所有细节都来源于生活，还有一定可视性。男女主角在患难中有了情感，一起共骑摩托车驰骋镜头，也拍得很旖旎浪漫。当天空透彻清亮，晚霞掩映天际，湖水波澜不惊，一路都是好风情，唯美摄影表达出来的格调与导演追求的故事本身不谋而合。
众所周知，我国是一个地震灾害频发的国家，那么要歌颂地震人工作者，必须要通过人物成长、爱情、生活，细致入微的地表现了时下年轻人逃离尘世浮躁，追求梦想事业与诗意人格。这些地方，孙传林导演明显有备而来，当男主角同学们前来后，杨凯已经对工作岗位依依不舍，他体会到地震人的艰辛与不容易，很容易叫大家有代入感。而流氓为了追女一号，破坏地震设备，还烧毁了房子，也是《我要去远方》高潮戏，尝试和商业、娱乐元素的有效结合！
该片从日常生活入手，用细腻真诚的叙事手法，将故事娓娓道来，行云流水间流露出一个平凡的地震监测工作者的态度和精神。正如导演所言，“无论是温暖人心的治愈、毫不刻意的励志或积极乐观的正能量，这部看似走小众路线的清新励志电影，通过自然而然的生活点滴和情感渲染直击观众的内心。”这是一部质朴的电影，即将在
10月16日全国公映，朴素实诚的外表却蕴含着对地震人劳模们本该有的歌颂，以及正能量的感染力。
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