李光洁袁文康硬汉硬核硬派《悍城》凭啥燃爆起航？





最近有一部名气听起来就很彪悍，全程硬汉、硬核、硬派的网剧《悍城》在爱奇艺独播，也是耐飞的第二部超级剧，当追完各种宫廷剧的小可爱，想换换口味时，该剧来得恰到好处。而且该剧跳出传统大陆犯罪片设定的条框，95%的剧情在海外完成拍摄，虚构了一个东南亚国家中最混乱的城市，并将故事中的人种进行了模糊处理，专注于戏中角色特质、打斗场面，所以从故事到演员阵容到影像风格都超硬。













当七星社和鼎盛合两大帮会浴血开战的时，李光洁饰演的珞珈，居然持枪吃霸王餐，而且“开枪伤人”，主动要求去九死一生的监狱服刑。他在监狱不仅主动挑衅狱警，还遭受追杀陷害，以及惨遭曝晒的酷刑，到底为啥？故事不走寻常路，在犯罪的边缘与生命的极限徘徊摸索，男主角孤注一掷突破重重困难，不断向真相逼近，所以编导在下一盘很大的棋。









以往时装剧中温情脉脉、儒雅风流的李光洁，如今留着大波浪散乱长发，变身忧郁唏嘘的纯爷们，智勇双全、粗中有细；身穿狱警制服、干练神秘的袁文康，同样身份扑朔迷离，但两人斗智斗勇的对峙，包括多次格斗过招，拳拳见肉，都是亲自上阵。全片动作设计凌厉，颇有《突袭》《拳霸》纯硬派动作片风范，这在以前国产剧集是不可思议的。









涉及到越狱与帮会争斗，还围绕着珞珈、于永义、白振赫三人亦敌亦友的关系，兄弟是否各怀鬼胎？主人公如何突出重围？爱情是否真挚？勾着观众鼻子走！但导演是女性，特意增加了细腻爱情元素，克拉拉饰演女律师郑梦琪在警局性感亮相完，立即拿烟烫伤调戏她的坏蛋，她姣好的面容与爽快泼辣举动，引人遐想。姜珮瑶饰演的女医生林熙，则善良温柔，可爱大方，按剧集目前走势，两大女主角后面应该很有情感冲突，非常期待。









全剧启用A类电影制作班底，包括《太平轮》、《黄金时代》的执行导演李明臣，《痞子英雄》摄影指导魏圣儒，《绑架者》美术指导郭怡君，《英雄本色2018》、《解救吾先生》造型指导王毅，通过126场动作戏、163个独立场景、1903小时工作时长等匠心磨砺，高度还原了惊险刺激的剧情氛围。



目前从前两集的内容来看，编剧埋了不少伏笔，既有烧脑的悬疑，又有兄弟硬核之间的争斗，其间还夹杂着爱恨情仇，叫人看得欲罢而有所不能。锁定爱奇艺奇悬疑剧场，期待后面剧情更加精彩！