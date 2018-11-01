五六亿干啥不好？非拍惨不忍睹遗臭万年《大轰炸》

谁都没想到原本09年筹备的《大轰炸》好容易拥有中美港台韩日多国明星压阵，却在经历“施健祥买票房流亡海外”“崔永元炮轰大欺诈”“范冰冰被罚8.8亿”后，居然沦为美国的97分钟网络大电影，悄然低调热映，不仅赔惨了，各大网站2.9分差评，也令人目瞪口呆！混乱的叙事，弱智的剧情，突兀的转折，粗糙的特效，都鉴证了一部遗臭万年的绝世烂片诞生！

以抗日为背景，描写重庆人民乐观抗战的态度，一路逃逸同间谍斗智斗勇，还有中国年轻飞行员和日军在天上的殊死之战，看似面面俱到去拍“重庆大轰炸”的历史全景，反而所有细节都蜻蜓点水，乌七八糟。尽管五分钟一大炸，三分钟一小炸，全程都在炸炸炸，《大轰炸》从形式上名副其实，偏偏中日飞机空战也混乱不堪，特效却犹如电脑游戏，五六亿投资就砸出这水准？

值得一提，北美版中范冰冰才出来9秒，演员排名15名，总共有5个镜头，3句台词：“no，to the basement（不，去地下室）”、“everybody，hurry，come，now（所有人，快点）”、“come on，dear（没事，亲爱的）”，她演幼儿园教师叶佩璇带着学生躲避日军飞机的狂轰乱炸，便不知所踪。这么点戏份，拿3000万片酬以上，还被罚8.8亿？谁觉得值？

刘烨一路驾车前行，飞机追着轰炸，周围炸得火光冲天，车子安然无恙前行，已然是雷片本质。他中间拉上“达康书记”吴刚、马苏与孩子们，还跟持刀耿乐为了车上东西肉搏，莫名其妙！只要见到路面有一个炸弹，汽车就杂耍般侧过去，用两个车轱辘歪着过去，各种细节匪夷所思，雷得人瞠目结舌。

宋承宪那条线索，他飞机坠落人跳伞不死，遭遇张钧甯演的女记者，双方直接一见钟情对上眼，后来带佳人到军营臭显摆，双方还激吻时风吹窗帘艳阳进，瞎撒糖虐狗，彰显八点档肥皂狗血剧的馊招！陈伟霆居然为了开不上一个飞机，大雨天跟宋承宪打架，打得气喘吁吁、湿透累到在地，这叫愚蠢内讧！

黄圣依、布洛迪没几个镜头就被炸死，谢霆锋打完几秒酱油，他照片继续客串，任达华、胡兵、涩谷天马一闪而过，车永莉、冯远征负责狗血相聚，布鲁斯·威利斯父女也是来混钱的，就连民间小孩都是嫩胖，而不是骨瘦如柴....浪费这么多人力物力，太恶劣！是可忍孰不可忍？

本以为打完五毛特效空战，马苏刘烨进了洞房，范伟玩麻将，《大轰炸》就能消停，没料还玩起“刘烨赤膊拉炸弹，范伟傻乎乎引爆”的雷人桥段，媲美“裤裆藏雷”“手撕鬼子”，所有演员都滑稽不堪的镜头，彻底把史诗巨制变成傻子闹剧！

从摄影、打光到后期调色，从镜头运镜到构图、剪辑、特效，再到剧情与人物设置，《大轰炸》居然都很难看到大片质感，反而模糊乌黑地像内地五六流抗日神剧。早在《五颗子弹》《咆哮无声》堕落无底线的萧锋导演罪不可赦，真不知道业内混二十多年了，对《大轰炸》掌控都彻底惨败，他干嘛吃的？不跟《拯救大兵瑞恩》《敦刻尔克》去比，即便跟《空天猎》相比都差之甚远！

据说海外版剧情支线还完整点，国内版导演只顾给自己关系户留戏份，大删其它演员戏份，那么投入了5、6亿资金，请了那么多优秀的明星，却为何拍出了这样一部绝世烂片?既然花那么多钱，中间的贪污受贿、偷税漏税，岂止是冰冰那区区几千万的事？《大轰炸》压根就是一个丑陋阴暗权钱交织的道具而已。



浪费如此多的时间、人力、物力、财力，却把“重庆大轰炸”题材拍得如此惨不忍睹、遗臭万年，真想夸导演一句“我CNMD”，《大轰炸》能拍成这德行，他还有脸声称为了电影倾家荡产，不是活该是什么？浮华梦一场！

萧锋下课！施健祥趁早抓起来！《大轰炸》真TMD给华语电影抹黑！

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