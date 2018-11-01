网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>銀河百慕大★絕世好B>>五六亿干啥不好？非拍惨不忍睹遗臭万年《大轰炸》

五六亿干啥不好？非拍惨不忍睹遗臭万年《大轰炸》

加入收藏

2018-11-1 14:06:23

谁都没想到原本09年筹备的《大轰炸》好容易拥有中美港台韩日多国明星压阵，却在经历“施健祥买票房流亡海外”“崔永元炮轰大欺诈”“范冰冰被罚8.8亿”后，居然沦为美国的97分钟网络大电影，悄然低调热映，不仅赔惨了，各大网站2.9分差评，也令人目瞪口呆！混乱的叙事，弱智的剧情，突兀的转折，粗糙的特效，都鉴证了一部遗臭万年的绝世烂片诞生！

 

以抗日为背景，描写重庆人民乐观抗战的态度，一路逃逸同间谍斗智斗勇，还有中国年轻飞行员和日军在天上的殊死之战，看似面面俱到去拍“重庆大轰炸”的历史全景，反而所有细节都蜻蜓点水，乌七八糟。尽管五分钟一大炸，三分钟一小炸，全程都在炸炸炸，《大轰炸》从形式上名副其实，偏偏中日飞机空战也混乱不堪，特效却犹如电脑游戏，五六亿投资就砸出这水准？

值得一提，北美版中范冰冰才出来9秒，演员排名15名，总共有5个镜头，3句台词：“no，to the basement（不，去地下室）”、“everybody，hurry，come，now（所有人，快点）”、“come on，dear（没事，亲爱的）”，她演幼儿园教师叶佩璇带着学生躲避日军飞机的狂轰乱炸，便不知所踪。这么点戏份，拿3000万片酬以上，还被罚8.8亿？谁觉得值？

 

刘烨一路驾车前行，飞机追着轰炸，周围炸得火光冲天，车子安然无恙前行，已然是雷片本质。他中间拉上“达康书记”吴刚、马苏与孩子们，还跟持刀耿乐为了车上东西肉搏，莫名其妙！只要见到路面有一个炸弹，汽车就杂耍般侧过去，用两个车轱辘歪着过去，各种细节匪夷所思，雷得人瞠目结舌。

 

宋承宪那条线索，他飞机坠落人跳伞不死，遭遇张钧甯演的女记者，双方直接一见钟情对上眼，后来带佳人到军营臭显摆，双方还激吻时风吹窗帘艳阳进，瞎撒糖虐狗，彰显八点档肥皂狗血剧的馊招！陈伟霆居然为了开不上一个飞机，大雨天跟宋承宪打架，打得气喘吁吁、湿透累到在地，这叫愚蠢内讧！

 

黄圣依、布洛迪没几个镜头就被炸死，谢霆锋打完几秒酱油，他照片继续客串，任达华、胡兵、涩谷天马一闪而过，车永莉、冯远征负责狗血相聚，布鲁斯·威利斯父女也是来混钱的，就连民间小孩都是嫩胖，而不是骨瘦如柴....浪费这么多人力物力，太恶劣！是可忍孰不可忍？

 

本以为打完五毛特效空战，马苏刘烨进了洞房，范伟玩麻将，《大轰炸》就能消停，没料还玩起“刘烨赤膊拉炸弹，范伟傻乎乎引爆”的雷人桥段，媲美“裤裆藏雷”“手撕鬼子”，所有演员都滑稽不堪的镜头，彻底把史诗巨制变成傻子闹剧！

 

从摄影、打光到后期调色，从镜头运镜到构图、剪辑、特效，再到剧情与人物设置，《大轰炸》居然都很难看到大片质感，反而模糊乌黑地像内地五六流抗日神剧。早在《五颗子弹》《咆哮无声》堕落无底线的萧锋导演罪不可赦，真不知道业内混二十多年了，对《大轰炸》掌控都彻底惨败，他干嘛吃的？不跟《拯救大兵瑞恩》《敦刻尔克》去比，即便跟《空天猎》相比都差之甚远！

 

据说海外版剧情支线还完整点，国内版导演只顾给自己关系户留戏份，大删其它演员戏份，那么投入了5、6亿资金，请了那么多优秀的明星，却为何拍出了这样一部绝世烂片?既然花那么多钱，中间的贪污受贿、偷税漏税，岂止是冰冰那区区几千万的事？《大轰炸》压根就是一个丑陋阴暗权钱交织的道具而已。

 

浪费如此多的时间、人力、物力、财力，却把“重庆大轰炸”题材拍得如此惨不忍睹、遗臭万年，真想夸导演一句“我CNMD”，《大轰炸》能拍成这德行，他还有脸声称为了电影倾家荡产，不是活该是什么？浮华梦一场！

 

萧锋下课！施健祥趁早抓起来！《大轰炸》真TMD给华语电影抹黑！

 

萧锋下课！施健祥趁早抓起来！《大轰炸》真TMD给华语电影抹黑！

 

萧锋下课！施健祥趁早抓起来！《大轰炸》真TMD给华语电影抹黑！

 

萧锋下课！施健祥趁早抓起来！《大轰炸》真TMD给华语电影抹黑！

 

萧锋下课！施健祥趁早抓起来！《大轰炸》真TMD给华语电影抹黑！

 

萧锋下课！施健祥趁早抓起来！《大轰炸》真TMD给华语电影抹黑！


 

3.5 

大轰炸 (2018)

影评(26)

收藏(316)

大轰炸/Air Strike(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/107143/blog/8063438/
--------------------
微信公众帐号seafans-movie

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
銀河百慕大★絕世好B 13374

RSS订阅

銀河百慕大★絕世好B

7303名成员10656个主题

性质： 公开， 批准加入

可用积分:25分

 