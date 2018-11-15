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中年精英男的失重

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2018-11-15 13:11:44

人到中年，令人担忧的不仅仅是发际线抑或小肚腩，更是对于人生的意义再次追寻。

然而，无论是高处不胜寒的事业顶峰，还是一地鸡毛的家庭生活，孤独都挥之不去，如影随形。


沾了开放自由行的光，2004年的春节在香港度过。

特意去百老汇电影中心膜拜，无意中看到了索菲亚·科波拉迄今评分最高的作品《迷失东京》。

比尔·默瑞成功演绎出了漂泊于异国他乡的种种尴尬。电梯里，这个满脸落寞的白人男子矗立在一群拘谨且矮小的东洋人中间，鹤立鸡群，显现着怪异的反差。

黑暗中，身边的港男港女禁不住发出礼貌的哄笑。

令我惊讶的是，这居然是一个关于“暧昧”的故事。在此之前，我一直认为“发乎情，止乎礼”这种事，完全不适合热情过度的美国人。

一路埋头前行的男子，就算功成名就也无法拯救乏味的婚姻和彷徨的人生，唯有青春少女的抚慰成为中年危机之下的一抹亮色。

这样的主题很东方。彼时，年方18岁的斯嘉丽·约翰逊靓丽夺目，充满肉感，堪称尤物，在镜头前却硬生生被科波拉拍出了一股子萧瑟迷茫的文艺感。

对窗共饮时的默然，同床共枕时的克制，相处数日却似乎什么也没有发生。似有若无的忘年情愫，只存在于告别一刻的深深相拥，叫银幕前的我们无限唏嘘，低回不已。


 

    

 

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在云端 (2009)

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