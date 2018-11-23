《日本最长的一天》：战争的艰难结束

本片可以当成一部拍摄精致的纪录片来看。服化道以及各种场景都很考究，还原度比较高。

如果熟悉那段历史和里面的人物，观影障碍会少一些；如果不熟悉，可能会觉得有点闷，因为出场人物众多，容易脸盲。

故事推进的节奏很快，煽情的点也控制得恰到好处，效果有了，又没有太铺张。





印象比较深的有两幕：

一是阿南惟几回到陆军省，少壮军人都暴动去了，空无一人，只有收音机里反复播放着请民众第二天收听重要广播的新闻。阿南默然关掉收音机，却不知从哪里传来了悠扬的爵士乐，叫他忍不住坐下来静静地听。镜头拉远，昏暗的走廊仿佛深深的隧道，把人吞噬。





二是畑中少佐带人占领广播电台，在播音员故意切断电源的情况下，仍然对着话筒念出准备好的暴动宣言。明知道那是不可能被播出、也永远不会有听众的广播，还是读了出来。一道道汗水从畑中脸上滑过。





人物方面，阿南一以贯之地被塑造成悲情英雄，铃木贯太郎则被处理成老谋深算型，表面装傻，心里明白，不像他那些倒霉的前任，既没有让内阁垮台，也没有被刺杀（二二六的时候已经被刺过一次了），最终在武强文弱的时代里，推了历史一把，让战争在自己的任期里结束了。

比较有惊喜的是东条英机，一共出现四次，每次都是反面担当。

尤其是在陆军省煽动少壮军官暴动和在阿南办公室为了一幅新增加的字画而咆哮的两场戏，很出彩。