燃爆恢弘壮观《流浪地球》凭什么用抗争牺牲催泪？









本带着怀疑态度去看《流浪地球》的点映，却没想到郭帆导演+刘慈欣编剧，奉献了像迈克尔·贝导演+J·J·艾布拉姆斯编剧《世界末日》那样的科幻灾难经典。都说2019年是中国科幻元年，《流浪地球》壮观到标杆级，场面大到如此离谱，那叫后面中国科幻片咋混啊？









当全球文明面临灭顶之灾，大城市都被冰雪冷冻，人类选择给地球安上发动机，带着地球去流浪，不可避免出现危机与灾难。采用好莱坞手法的宏大叙事，通过超燃壮观的特效与精雕细琢的场景，展现家国情怀与祖孙三代亲情，都能做到淋漓尽致。









从屈楚萧强行带走赵今麦，遭遇雷佳音的流氓阻拦，瞬间弄出大玻璃球，《流浪地球》就用一种超萌想象力，找到我们小时看《七龙珠》那种惊艳感。而吴京饰演父亲在太空站，儿子与爷爷等人在地球救援，加上地下城等人物粉墨登场，多线索转换很精准。









郭帆导演和编剧团队很懂观众心理诉求，虽然《流浪地球》是一部科幻灾难片，但《同桌的你》隋凯加盟，一口京片子，负责插科打诨。雷佳音客串的痞子，也诙谐霸道，包括开车时北京第三区交通委语音预警，都起到很好的幽默调侃调节作用。









吴京、吴孟达这对爷两，包括李光洁、屈菁菁都在以一种极端方式去救援，亲情、战友情、家国情、责任不同纠缠，因此惊险之余，人物与情感错综复杂。









拍摄四年，砸下数亿投资，制作了上万件道具，2003多个特效镜头，维塔、BaseFX等特效团队匠心制作，可真没半点五毛特效粗糙。反而浩瀚无垠的宇宙，末日感极强的冰雪封城，就连熟悉的东方明珠、标志性极强的央视大楼都被冰冻，重工业金属质感的机械装甲，木星爆炸后的塌陷与火球等科幻场面每一帧都宏大到难以想象，达到中国电影工业化进程中的标杆级！









全片胜在过程是跌宕起伏，就像兄妹偷着开车外面狂飙，一路已磕磕碰碰，还遭遇救援队征用车辆，马上就遇见冰川塌陷灾难，一波接一波侵袭，绷紧看客神经。没想到在琢磨出炸毁木星的大胆想法后，费劲折腾半天，还燃烧不到木星，只能人肉炸弹去爆破，过程充满了曲折悬念。我觉得这方面很像炸弹贝的《世界末日》，细节同样讲究！









没想救援队军人在电梯舍身救援，惊险到心惊肉跳，还有人掏出未来机关枪狂扫，猛烈的火力，掉落一地子弹壳，更是过瘾刺激！空间站的吴京不屈服电脑催眠，人类在地面上齐心协力去想辙，《流浪地球》跟《世界末日》呈现类似主题——绝境中顽强抗争！









等吴京用烈酒烧坏智能电脑莫斯，不甘心儿子和地球就这么被毁灭，莫斯发出“想让人类一直保持理智是一种奢求”死前叹息，暗藏着编导对人类垂死一搏的另类解析。而吴京英勇牺牲前跟屈楚萧和人类对白，完全复制了《世界末日》老布和丽芙泰勒生死分离那幕，猛戳泪囊！









在赵今麦呼吁全球救援那段，她痛哭流涕说道：“希望是像钻石一样针对的东西...”用一个柔弱的小萝莉言语感染看客，呈现出韧劲与拼命，逆天了！在人类获救后全球美好景象，一百代人复苏文明的计划出现。在兄妹已成熟升级后，依旧是开车有小碰撞，前后呼应精巧，意外搞出类似《万箭穿心》那种神来之笔！结尾寓意——人类永在磕碰中抗争存活！









1998年《世界末日》在《I don't want to miss a thing》洗脑神曲中，完成了好莱坞一代经典，没想到21年后《流浪地球》也在刘欢演唱《带着地球去流浪》完成了类似悲壮宿命.......但有多少前赴后继的中国电影人，用牺牲换来“科幻元年”之曙光？一想起来，细思甚恐！









特效逼真宏大，故事也有泪点无尿点，还能将中国人对家园、对亲人的感情在宇宙尺度、太空船救险的尺度上表现出来，郭帆导演匠心精神是很值得敬佩的，更是观影前不敢想象的。我认为没任何理由，不在2019年春节档推荐《流浪地球》，拍成这样，绝对叫人翘起大拇指！



