网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>銀河百慕大★絕世好B>>《飞驰人生》：拐好每一个弯，才能起飞你的人生

《飞驰人生》：拐好每一个弯，才能起飞你的人生

加入收藏

2019-2-6 22:35:16

 


韩寒导演的第三部作品《飞驰人生》已于2019年春节上映，早在2017年已凭《乘风破浪》跻身“十亿俱乐部”的他，这一次似乎把故事简化了，从导演处女作《后会无期》到《乘风破浪》再到《飞驰人生》，明显能感觉到故事人物的简化，作为导演的韩寒也明显越来越着重于讲故事本身。

作为第三部导演作品，又是面对如此多劲敌的春节档期，《飞驰人生》韩寒不仅是想玩的更大，更是想要一步一步的超越他自己。电影的故事回到了韩寒最得心应手的赛车道，也是最熟悉的赛车元素。在海拔4000米的新疆巴音布鲁克展开一场拉力赛实在让观众大开眼界，新疆的风景美，观众与男主角张驰一起在比赛的过程中感受刺激的气氛，春节档交出《飞驰人生》的成绩来，电影质感已然是国产片上的高水准之作。

《飞驰人生》讲话的故事很简单，沈腾饰演的落魄车神张驰决定重返车坛，他要重新赢一次比赛。极简的故事是非考验剧本和演员的演技的，沈腾将落魄车手张驰演出了一种执着，这是以往《夏洛特烦恼》、《西虹市首富》中不曾见到的。张驰被禁赛五年，这五年里，年轻一代车手林臻东已经称霸了整个赛车界。

原本以为黄景瑜扮演的林臻东会是此次《飞驰人生》中的最大反派，未曾想他竟然为了赢得比赛不惜下重金为自己的对手置办赛车、甚至同意为张驰拉赞助，这种好胜的年轻人可以说非常优秀了。韩寒把一个简单的没有反派的故事，竟拍出了热血励志的感觉，看到最后不禁被电影所感动。少年叛逆的韩寒，竟在自己的导演作品中如此循规蹈矩，令观众出乎意料。

张驰作为一位风光不再的中年赛车选手，出于对儿子的承诺，出于对自己青春逝去的不甘心，他发誓要赢一场比赛。这种少年的意气风发不免有些中二的热血，但配以沈腾精湛的演技，实在精彩。

俗话说：不怕少年多荒唐，最怕中年追梦想。《飞驰人生》的故事中，张驰这种的过气赛车手，在现实面对生活一次次打击时，遇到了不少令人啼笑皆非的事。这也是观众感到欢乐之处，摆个蛋炒饭的摊位，抠抠搜搜五年下来攒了三十万，这些钱不是小数目，但在烧钱的赛车比较面前，不值一提，连一台像样的赛车都整不出来。生活的重担面前，五斗米压倒了英雄汉，张驰拉赞助求帮忙，让观众们看到了世态炎凉。重回赛场，赢回尊严的决心，一直是张驰的决心，沈腾将这种执念演得极为精准到位。

为什么人到中年的张驰有如此强烈的欲望想要再赢一场比赛，因为年轻时意气风发的他留有遗憾。《飞驰人生》中没真正的反派，如果有反派，那便是中年人当下那索然无味的生活，以及被生活反复被捶打的过程。在脑海中模拟比赛三年，新疆巴音布鲁克的每一个拐弯都能了如执掌，这是什么，这是练功，这是专注。

曾经有学员问张驰，赛车怎么样才能赢？这仿佛是所有人对生活的疑惑，怎么样才能赢？答案是奉献。将自己所有的精力和时间奉献给自己热爱的事情上，全心全意的热爱，就是赢。

在去新疆巴音布鲁克的飞机上，张驰问儿子：“你准备好了吗，准备好起飞你的人生了吗？”其实是这个春节档对每一位观众的拷问，一年又一年，每一天都把日子过好，拐好每一个弯，才能真正拥有飞驰的人生啊。

7.3 

飞驰人生 (2019)

影评(188)

收藏(448)

飞驰人生/Pegasus(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/107143/blog/8071824/
--------------------
微信公众帐号seafans-movie

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
銀河百慕大★絕世好B 13374

RSS订阅

銀河百慕大★絕世好B

7303名成员10726个主题

性质： 公开， 批准加入

可用积分:25分

 