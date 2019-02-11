同周渝民张钧甯飙戏勇夺金钟奖！影坛千面人再炸裂









说起即将在优酷独家上线的超级犯罪网剧《失控》，我们就很容易想起预告片中李李仁饰演的医生林萧峰，那个为了女儿不顾后果、铤而走险的倒霉父亲。他以歌手进入演艺圈，还是华语影坛的实力派演员。他真是一个有演技，有台词功底，有天赋的人。









在他尝试过很多不同类型的角色之后，这次《失控》中饰演的林萧峰，作为犯罪网剧挑大梁的男一号，身上既有一种强大气场，还有一种父亲般的温柔。









摄影师、拳击手、落魄父亲、渣男.....他几乎每个角色都演到深入骨髓。这位靠表演经验与岁月磨砺出来的“影坛千面人”，可是那些只会瞪眼挑眉的小鲜肉们学不来的。









1999年，李李仁终于出演首部电视剧《蛹》，在剧中饰演大哥，开始了自己表演道路。

在新世纪初，他接下《烟雨江南》《爱上总经理》《第八号当铺》《心动列车》《欲望人生》等影视剧，他无论是摄影师、医生，还是钟爱拳击的富家子弟，都诠释得有棱有角。他还在周渝民、张钧甯合作的《彼岸1945》中表演超棒，斩获了金钟奖最佳男配角奖。









2004年，李李仁迎来人生中一次巨大转折，他领衔主演《意难忘》原本只想拍一百多集，没想到因为大受欢迎，最后拍了526集，创下了一个纪录。









他演的王胜志可以算是一个亦正亦邪的人物，他万事皆以利益为第一出发点，而不顾亲情与爱情，本来一心帮助王胜天开展事业，却不甘心屈居大哥之下，而走向另一面。

这个角色魅力四射，李李仁除了圈了一波粉，还因为这个角色入围当年台湾金钟奖最佳男主角的评选，可谓红极一时。









2015年现象级古装大剧《武媚娘传奇》，虽然范冰冰是女一号，但李李仁在剧中饰演李承乾。他不仅硬汉形象入木三分，跟范冰冰演对手戏气场十足，其近天命之年的演出功力更是炉火纯青。









如今，他在《失控》中作为挑大梁的男一号林萧峰，这个被生活逼上犯罪道路的奇男子，李李仁那眼神里的忧郁、沧桑、沉稳、温柔、戾气，仿佛与生俱来。









他在剧中，那种超级强大的气场，那种非同凡响的气质，都时刻牵动看客们的心。









毕竟李李仁有一儿一女，他把生活中做夫妻，做父亲的点点滴滴，都潜移默化地融入到《失控》的角色里，让人叹为观止。

当林萧峰面对病重的女儿时，每每露出阳光般的动人微笑，这个小角色带着一种父爱的伟大，以及正能量的光辉，难怪很多网友都羡慕称：“求长生天赏我一个李李仁这样的老爸！”









既要让人物在生活中痛苦、挣扎，还要一步步走向逆境，又要让观众不反感，达到这样的合理，李李仁做到了。而这样炸裂的演技，也纷纷得到了观众的极大好评，不少人更是断言：“李李仁要火了。”









在一项网络调查当中，李李仁用压倒性的票数，获选主妇妈妈们心目中“最实在的好男人”，好丈夫与好爸爸的形象深植人心。而在影坛，他能实力，也能偶像，同样每次带给观众不一样的精彩演技







