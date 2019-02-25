心潮澎湃之下的随笔——《铳梦》

很久很久不写影评了，突然动起手来，难免生疏，字能不能打的顺畅都是其次。主要是怕写的词不达意，自个感动半天，结果一度啥也没写出来。

二十多年前，在铁道旁的书摊，蒙在暑期蒸腾的补丁布棚下，耳边时不时传来火车的嘶吼，心里却着实在担心下一本《铳梦》还在不在？1991年，一个日本屌丝开始连载一本漫画，画风和当时主流的《乱马》、《七龙珠》的可爱风天差地别；与《城市猎人》的写实风也大相径庭；人物描绘不粗不精，血腥暴力不高不低，故事讲得不急不缓，很多孩子都是随手翻翻，坚持看下来的少之又少。可能是正闹书荒，反正一看就看进去了，算一算入坑也快三十年了。

耶稣纪元一千九百九十八年，一个自比为世界之王的男人偶然间看到了木城雪户的连载漫画，一口气读完就立下了搬上大荧幕的宏图大志。可惜造化弄人，一晃20年过去了。

公元两千零壹拾玖年，在酷热暑期蹲在铁道边看漫画的男孩带着和当年差不多大的孩子和被生活熬白了一小半头发在电影院里看到了《战斗天使—阿丽塔》。

《铳梦》讲的是一个类似于高达的世界发生的故事（不是吹牛，儿子看完电影说就和《重力战线》差不多）。未来世界人类科技高度发达，殖民活动已经到了火星，后来就是各种人艰不拆，火星地球打得一塌糊涂，地球进入废渣城与萨雷姆时代，一个类似于古代罗马社会的末法时代。从萨雷姆自我放逐的医生在垃圾堆里发现了三百年前的机器少女，并取名阿丽塔。阿丽塔开始认识自我的拼搏之路，记得所看漫画的最后一卷，世界似乎和平了，在即将怒放的花苞中，应该就是那个战斗不息的少女。至于后来拖拖拉拉的的漫画就没在看了，现在依然记得当年看漫画时的惊艳与震惊。不扩张的说，在没有看过《黑客帝国》、《十三层凶间》等电影的时代，把一个人的精神和肉体分开几乎是不可思议的脑洞。

世界之王大约也是被震撼到了，二十多年初心不改，一门心思要把《铳梦》搬上荧幕，可惜大才必有大用，时间怎么也不够用，于是就换拍摄手法凌厉、个性突出的人接班，如果不是版权快要到期，估计还是能拖一段时间。

《铳梦》电影情结被有些人批评简单，人物塑造不够丰满，故事情节不够曲折，其实这就是改变文学作品的通病。在漫画迷看来，电影做到了极致，从场景到桥段几乎都可以在漫画中一一对应，有几个镜头我记忆犹新，得到身体后做平衡支撑，仅剩一只右手反败为胜，怀中抱着爱人的头颅等等不一而足。非要苛求什么，那就是一如欧美翻拍日本漫画，都会把主角换成西方面孔，漫画中的男女主角都是黑头发、黑眼珠的东方人。医生一角都是挺完美的，萨雷姆人的标志，依稀记得是一个“U”电影中看起来似乎是个桃心。