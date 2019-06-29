 《蜘蛛侠：英雄远征》他怀春发飙！啥劲敌都挡不住





经过托比·马奎尔、安德鲁·加菲尔德两版《蜘蛛侠》，漫威在《美国队长3》硬加一段钢铁侠拜访小蜘蛛的戏，然后在《复联》《英雄归来》后，汤姆·赫兰德扮演皮的彼得·帕克，凭借青春懵懂、萌态可人，动不动就弄巧成拙尴尬，圈粉无数。他这次不仅打败反派，还追到了心仪女孩MJ。还是索尼和漫威密切联手，却把青春、喜剧、科幻、动作等元素玩到越加娴熟。









从美国到威尼斯、布拉格、柏林、荷兰、伦敦，多国取景《英雄远征》虽然是青春题材，却算超级英雄片中美景最多的一次。而彼得·帕克随着学校组织的旅途，一路想要表白MJ，毕竟窈窕淑女，君子好逑，有缘人相恋，小蜘蛛顺道升级打怪，依旧是《蜘蛛侠》系列的套路，但关键玩得很巧。









年仅二十出头的“荷兰弟”汤姆·赫兰德，联手《马戏之王》的赞达亚，虽然都不属于倾城倾国的高颜值，但两人街头漫步，那种情窦初开的少男少女的旖旎浪漫，格外讨人喜欢。荷兰弟暗中妒忌其它男生追MJ，还有各种一惊一乍、茫然失措的举止，都造成不俗喜剧包袱，包括他好基友胖子飞机上意外泡妞，都用一种滑稽幽默，不禁叫人捧腹。









乔恩·费儒饰演的哈皮基本负责搞笑，并植入大量钢铁侠老梗，情怀满满。毕竟在《复联4》一众老英雄谢幕后，蜘蛛侠自然是漫威新领袖，但这位怀春的少年英雄却被大反派神秘客骗了，不仅稀里糊涂交给对手“能操控卫星”的高科技眼镜，还被打下火车铁轨，怎么能不叫人担心呢？幸亏伯母的男友开飞机前来，给他新战衣，要不惨了！









好莱坞CG特效场面，早已达到炉火纯青的境界，男主角不仅发出蜘蛛丝，各种炫酷去飞天遁地，火怪、水怪、风怪都栩栩如生。数以万计的无人机机器侵袭城市，追逐MJ与同学开枪扫射，就连蜘蛛侠进入虚拟世界，梦境体验般的视觉奇观，还有真假场景的蒙太奇交替，都叫人望着瞠目结舌，过瘾！惊险！火爆！刺激！









问题是一大票被钢铁侠鄙视或伤害过的失败者们，用着无人机制造幻境，跟去年《狄仁杰之四大天王》假亦真时真亦假方式，有类似BUG。就像《狄仁杰》白色巨猿大战多目金刚震撼吗？但如果都是幻觉，那真实情况是咋打的呢？威尼斯的水人、布拉格的火人都是假的，那怎么喷到蜘蛛侠身上火和水？不能推敲！当然，对于超级英雄科幻片，这些都不用计较，娱乐性是最大化呈现的！









相比于前两集老版《蜘蛛侠》与《平行宇宙》三部经典，《英雄远征》还是逊色一些，但比前几年《超凡》系列《英雄归来》要有趣很多。普通屌丝的青春情感与英雄使命，通过一气呵成的妙趣故事，拍出丰富多彩的新风格。片尾两大彩蛋，一个陷害了小蜘蛛，还公布了他的真名，另一个呼应了“惊奇队长”的变性外星人，都能叫观众等在座位上浮想联翩。





既能收获爱情又能拯救世界，这部精雕细琢的《英雄远征》，绝对能在盛夏带来一点爽快！



