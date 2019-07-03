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《九龙不败》陈果没底线瞎拍！张晋蜘蛛人肉搏脑残

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2019-7-3 14:28:24

 


一个神经病警探，追查变态杀女警凶犯，结果发现对手是动机脑残的肌肉黑汉，双方就等着在港澳两地肉搏乱打，动作、悬疑、恐怖、玄幻、爱情等元素混杂，却拍成混乱四不像。金像奖最佳导演陈果必须要为惨败品质票房负责，从《那夜凌晨，我坐上了旺角开往大埔的红VAN》《谋杀的似水年华》再到《九龙不败》，各种天雷滚滚糊弄事，是可忍孰不可忍？



从林雪抓住张晋，露出肚子上两条卡通龙调侃对方，后者瞬间摆脱挣扎，还当众打断对方手臂，《九龙不败》就以一种弱智血腥方式，进行着拙劣叙事。女警不停被神秘杀害，开始以为是部悬疑犯罪动作片，张晋幻想出“五毛特技”九头龙，让人以为是《哥斯拉》的阿基多跑错片场，误以为是奇幻片，后面九头龙海里秒杀黑反派，才发现这是一部无厘头闹剧。



剧情枯燥乏味，那看啥？有三个很漂亮美眉？一个是53岁“蜜桃成熟时”李丽珍，可惜美人迟暮、肥的流油，还色诱凶犯失败；一个是35岁邓丽欣，没几个镜头就被杀掉，尸体扔袋子里，等张晋抽风痛哭崩溃；还一个是38岁“阿嫂”刘心悠，直接色咪咪倒追男一，还要跟他交换着看胸，直接被对方一句“你跟飞机场一样，有啥可看的？”揶揄得狗血淋头！



郑嘉颖的澳门警察是负责捣乱的，都尼玛有杀人案了，还没事过来对张晋大呼小叫，脑残阻拦对方办案，然后被MMA冠军“蜘蛛人”安德森·席尔瓦打翻，丢人现眼！最令人意外是刘心悠有段裸戏，光着半边胸，还是被切割掉乳房，说自己得乳癌做过切割手术。她还摸着张晋纹身，色咪咪幡然大悟高呼：“原来，它真的是有生命的”，直叫人吐血三升！



剧本一塌糊涂，那就看打戏吧，董玮、黄伟亮两大动作指导对《九龙不败》几场动作戏，明显不如最近热映烂片《潜行者》的伍允龙用功、动心思！陈钰芸跟张晋没事就追逐跑酷枪战，在房顶瞎折腾，还跑上高铁乱打，小妞完全落于下风，张晋居然能让她趁机捣毁了高铁？车毁人亡带来巨大损失？啥功夫高手？啥人民公仆？典型面瓜！抽风废物！



稍微扫几眼剧情，都能猜得出MMA冠军“蜘蛛人”安德森·席尔瓦是大反派，这侦破毫无技术含量不说，对方儿子因为无意被撞死，他就迁怒香港女警和张晋，更是理由脑残白痴！这破片最大卖点是武打，那两大功夫硬汉真打吗？拳拳到肉？只是黑反派拿着手枪不杀张晋，被对方抢过来打光子弹，哥两再死磕，从屋内打到高台，黑人再拉着绳索掉下去，各种雷！



拳击片又场面敷衍，玄幻片特效也太五毛了吧？就连大烂片《狂兽》《潜行者》都差得很远，《九龙不败》被吐槽的地方太多了。张晋、陈钰芸、安德森·席尔瓦三位武打明星被浪费，《香港制造》、《细路祥》等夺得金像奖最佳影片的陈果导演明显是来圈钱的，结果拍这么烂，送他三个字——滚蛋吧！


香港电影为啥老被骂烂？就毁在这种不思进取的兔崽子手里！





5.0 

九龙不败 (2019)

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九龙不败/Made in Kowloon(2019)
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