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刘德华古天乐斗狠死磕《扫毒2》没白砸2亿贼火爆

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2019-7-5 22:09:44

刘德华古天乐斗狠死磕《扫毒2》没白砸2亿贼火爆


刘德华+古天乐两代“杨过”之间的天地对决，还有“杨康”苗侨伟、金马影后林嘉欣、郑则仕、周秀娜等港星压阵，早让《扫毒2》成为暑期档必看力作。《拆弹专家》导演邱礼涛对得起2亿投资，不仅节奏紧凑，追车、枪战、拳脚戏齐上阵，双车狂飙冲撞地铁的刺激奇观，彻底为暑期档带来了不俗的爽快！


刘德华古天乐斗狠死磕《扫毒2》没白砸2亿贼火爆


金融巨子余顺天与大毒贩地藏争斗，从开头交代双雄恩怨缘起，到兄弟反目互相怼狠怼猛，各自陷入黑白正邪的心理挣扎，到后面真拿枪互扫，完全符合上世纪港片的传统模式。《扫毒2》身为叙事节奏感强的警匪爆米花，邱礼涛明显比陈木胜版《扫毒》拍得更为流畅火爆，夹带大量吸毒者惨痛案例，尤其血淋淋自杀者最触目惊心，证明以李敏为核心编剧团队很会抓犯罪写实细节。


刘德华古天乐斗狠死磕《扫毒2》没白砸2亿贼火爆


用大篇幅交待余顺天对毒品痛恨，例如老爸吸毒死去、前女友患癌去世、私生子染毒身亡，所以他用重金捉拿“香港最大的毒贩”，还私自去警局弄出毒贩们的机密档案，认定以暴制暴消灭毒贩是最好的禁毒。这跟苗侨伟饰演缉毒警林正风一定要“以法制暴”初衷，简直背道而驰，其实余顺天“扫毒”只为泄愤报仇，他极端做法害死无数性命，哪里有一分正义呢？


刘德华古天乐斗狠死磕《扫毒2》没白砸2亿贼火爆


相比刘德华饰演伪君子商界精英，一贯正面角色的古天乐则蓄起山羊胡子，叫人眼前一亮。他是嚣张阴狠的坏淫，他与境外贩毒势力合作，策划一连串黑吃黑，企图独霸香港毒品市场，还在屠宰场行私刑打奸夫淫妇，并带着很多洋妞瞎搞。前社团大佬郑则仕葬礼上，古天乐突然戴上金丝眼镜，对着记者们当众吐露华仔以前在帮会行凶黑幕，典型卑鄙无耻的真小人。


刘德华古天乐斗狠死磕《扫毒2》没白砸2亿贼火爆


简单利落地摆出各种人物关系后，浓的港片气息《扫毒2》，就开始了“尽显癫狂，尽显过火”的动作戏。刘德华私生子坠楼前，先来一段跑酷，后面大量枪战场面，有医院的，有街头的，有地铁内的，子弹从不间断，杀得火光冲天，望着蛮过瘾。


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后面，双雄开车街头狂飙碰碰撞，干脆冲进地铁站，被呼啸而来地铁撞顶着，哥两都伤痕累累的下车，面对缉毒警苗侨伟追击，直接选择开枪决斗，视觉效果与热血氛围相当棒，用1:1搭建出场景的飙车火爆大戏，不辱使命！


刘德华古天乐斗狠死磕《扫毒2》没白砸2亿贼火爆


主线表现黑白双雄，都很迷茫很孤独；副线则有应采儿饰演毒枭，胆小怕事，直接申请警察保护，两大兄弟毒枭因为一亿赏金，直接被击毙，还有两位结缘男女警官，因为一场枪战，导致女方中弹倒地...包括金马影后林嘉欣饰演律师妻子邹文凤，看似精明强悍的商业女强人，却因为生理缺陷，难以怀孕，不能面对丈夫的黑帮过去，直接选择离婚，结果稀里糊涂被误杀，情感纠葛挺到位。


刘德华古天乐斗狠死磕《扫毒2》没白砸2亿贼火爆


虽然精致不错，但跟《风暴》《拆弹专家》类似，都为猛而猛，缺点震撼力。双雄从无名小卒变身黑白大佬用蜻蜓点水叙事，欠缺火候。“地藏”发誓要当最大毒枭，只因帮会老大误会砍他手指，那他为何不早解释清楚？只能说那样就没法狠干一场了。作为暑期档爆米花，本片足够火爆流畅过瘾，值回门票！


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6.8 

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