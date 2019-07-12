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《素人特工》恬不知耻下三滥，白瞎两亿烂到天崩裂

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2019-7-12 23:41:56

 

《素人特工》恬不知耻下三滥，白瞎两亿烂到天崩裂



《素人特工》叫我有一种崩溃感觉，难以想象钱砸两亿多，飙车追逐、枪战、爆破、生化武器等国际化大片元素俱全，居然拍出这样不伦不类华语绝世大烂片。王大陆、张榕容、许魏洲、米拉乔沃维奇、刘美彤等明星都被废了，袁锦麟导演太堕落了，罪无可赦！


《素人特工》恬不知耻下三滥，白瞎两亿烂到天崩裂


四位毫无经验的青年，意外卷入一场国际犯罪交易，最终越挫越勇成长为素人特工，有《风暴》导演袁锦麟压阵，只要剧情流畅，这么密集打斗与高科技在里面，按道理不会难看，偏偏事与愿违。关键是袁锦麟态度与良心出了问题，没吸取自己在《捉妖记》《新少林寺》混乱失控教训，变本加厉去犯傻犯贱、丢人现眼大搞恶俗笑点，那就天崩地裂烂掉了！


《素人特工》恬不知耻下三滥，白瞎两亿烂到天崩裂


从《鲛珠传》到《素人特工》，王大陆都在不停挤鼻子弄眼、表情浮夸、哗众取宠去耍傻，早已丢失《我的少女时代》底层小人物情圣好形象，这次他依旧是靠犯贱逗乐的活道具。没事爬大厦避雷针顶上，龇牙咧嘴地自拍臭显摆，稀里糊涂混进了特工组织，靠着撞大运与敌人掉链子，将犯傻犯二进行到底，全程就跟智障冒充科学家一样恶心人。


《素人特工》恬不知耻下三滥，白瞎两亿烂到天崩裂


说起靠撞大运打败敌人，张榕容出演淼淼一样丢人，国际刑警屌丝人员，碰巧进入素人特工组织，然后就跟着秀低智商、犯傻、呆萌去搞下三滥笑料。花一个大花脸去盗窃，还满屋子满世界乱跑，手舞足蹈瞎浮夸，这是那个在《逆光飞翔》《女蛹》神采奕奕的实力派影后吗？被烂片毁掉，混钱来的！


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米拉乔沃维奇也是来混钱的，《第五元素》《生化危机》叫她名声大噪，那内地快钱不赚白不赚，出场耍酷耍帅开枪、飚英文，然后车祸不能动，后面扎一脑袋针灸，拼命恶俗搞笑，都是人民币害的！袁锦麟导演与董玮动作指导明显是认真拍国际化大烂片，追车、爆炸、直升机爆炸都不少花钱，甚至打一个人牙齿都是CG特效，地方都钱不少花，却假到爆！


《素人特工》恬不知耻下三滥，白瞎两亿烂到天崩裂


年轻人失败，刘美彤桥上美腿被割掉，王大陆拉着直升机，想同归于尽，然后巨大爆炸与忧伤配乐，想方设法弄重口味的煽情，勉强算《素人特工》唯一优点。但望着那小红车，王大陆、张榕容吊儿郎当开着横冲直闯，，中间追车撞车目测毁掉五六十辆名贵跑车，那小红车还变形金刚一样变形伸出大长腿，迈出脚步在城里踩踏汽车，绝对暴殄天物！


《素人特工》恬不知耻下三滥，白瞎两亿烂到天崩裂


望着新丽、万达、优酷、猫眼等大企业投资字幕，惊叹了！换《英雄》前的内地市场，这类绝世大烂片不会有人投钱，更不会有这么多大企业、大明星一起去非把它做出来，时代变化了，烂片咋越变越昂贵？这样剧本与模式，明显看完剧本大纲就应该抛弃，是不是洗钱？只有内部人知道。就像两辆车追逐，围着一个小车互相转磨磨，把尼玛观众都当白痴？


《素人特工》恬不知耻下三滥，白瞎两亿烂到天崩裂


制片人是魏君子，从《追影》到《奇门遁甲》《素人特工》相信圈钱够买几套房了，可品质却一塌糊涂，越加惨不忍睹！袁锦麟趁早回家反省，你在影视圈混不是为赚黑心钱，而是要弄《新警察故事》那种佳作的，而魏君子直接滚蛋，反正退休也不少捞了！强烈呼吁各大影视公司，千万不要这么拍《素人特工》，否则影视寒冬将持续一百年！

4.7 

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