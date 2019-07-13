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25年后真狮版《狮子王》神还原爱与责任生命传承

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2019-7-13 16:42:11

25年后真狮版《狮子王》神还原爱与责任生命传承


距离1994年原版《狮子王》动画片的面世已时隔25年，乔恩·费儒导演的118分钟真狮版本基本复刻了原著，增加内容丰富了内容与幽默笑点，虽然特效被肯定、内容被质疑“炒冷饭”，但“神还原”的童话浪漫向观众传递了最澄澈的哲思，关于“我是谁”的勇气与责任，当小辛巴成长为狮子王，在经历爱情、友谊、仇恨后，依旧生命的循环不息。


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虽然《狮子王》有莎士比亚经典戏剧《哈姆雷特》的影子，都是“王子复仇记”，但辛巴则不主张复仇，影片重点体现了小狮子的成长过程，潜移默化地传达着责任与生命意义。将写实动画工艺、动作捕捉技术、真人CG特效完美结合在一起，在惊心动魄的故事中，情感与影像更细腻逼真，《奇幻森林》团队肯定是登峰造极的。


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没有真人出演，动物画风更为写实逼真，能看到清晰的昆虫与动物们皮毛和细腻的动作。一轮明日从非洲大草原上升起，犀牛和羚羊昂起头，群鸟飞过滩涂，蚂蚁搬树叶，树下峡谷里，斑马奔腾而过……伴随着耳熟能详的金曲《生命的循环》，还是瞬间穿越回童年经典记忆的。


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前面是非洲美景镜头，但鬣狗们遇见辛巴和娜娜，在洞穴里狰狞追杀，故事瞬间惊悚感，觊觎王位很久坏叔叔刀疤害死，其间数以万计牛群冲击，狮子木法沙爬岩石到摔下，电影跌宕起伏拍得很惊险。刀疤还命令手下鬣狗将辛巴赶尽杀绝，迪士尼传统追逐大戏也非常过瘾。


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在逃亡过程中，晕倒的辛巴结识了疣猪彭彭和狐獴丁满，众人像流浪汉般唱起了《哈库拉玛塔塔》，并在森林吃虫、三人行，则从悲伤情感中跳到轻快、乐观、老少皆宜。成年后，碧昂斯饰演的娜娜和辛巴合唱名曲《Can You Feel The Love Tonight》，单听歌时觉得感染力满分，可是配上动物世界版的真狮谈恋爱，则感觉有点别扭。


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剧情脉络和原版一模一样，只有一些微小的变化，就像辛巴一缕毛发飘浮，从鸟儿吊走、屎壳郎的粪便中出来、被蚂蚁举起再到猴子发现，以及猴子瞬间用手掌一按，就把小狮子图画加了头发，通过纪录片般非洲众生相表现人物成长与热血氛围。结尾大战，土狼桑琪大战娜娜，鬣狗跟狮子们死磕，辛巴和刀疤在悬崖边单挑，特效炫目得惊险刺激，真过瘾。


25年后真狮版《狮子王》神还原爱与责任生命传承


请回了1994版《狮子王》的原装配乐团队，制作登峰造极，但基本是老故事脉络，恐怕对现在挑剔观众而言，还是缺乏感情和精神升级，实际上拍得还是很棒的。

就像木法沙告诉辛巴动物的一切都保持着一定的平衡，世界上所有的生命都有他存在的价值，身为国王不但要了解还要尊重所有的生命，还有辛巴后来在水中望见倒影天空中神秘云彩，懂得“我是谁？”要勇敢面对自己责任，从带领王国走向欣欣向荣，很有励志与哲理。《狮子王》始终在讲好一个故事，我觉得已经足够！


25年后真狮版《狮子王》神还原爱与责任生命传承


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7.6 

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