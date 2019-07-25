《哪吒之魔童降世》反叛猛打逆天改命凭啥未完挖坑？

“支持国漫”曾是我每年都坚持在做的事，“国漫”也近年进步显著，从《魁拔》《龙之谷》仅是小众，到全民热议《大圣归来》《大鱼海棠》，后来《妈妈咪鸭》《未来机器城》《白蛇：缘起》，以及如今的《哪吒之魔童降世》，每部戏都亮点太多，终于不再低幼。最近《哪吒》被誉为国漫新巅峰，确实足够好看，也很有创新颠覆精神，但问题是没吹那么邪乎，结尾还拉出来《姜子牙》构建“封神宇宙”，挖坑太深！









饺子导演从《打，打个大西瓜》反战短片起，就开始天马行空去颠覆，如今《哪吒》依旧是改编彻底，却另辟新路，不仅想象力丰富，还往死里猛打。没有了传统神话中的正义凛然的小英雄，相反变成了“魔丸”转世的问题儿童，朋克式的黑眼圈眼妆、夸张邪魅的笑容，没事手插裤腰带装酷的嚣张姿势，还四处在陈塘关捣乱，故事也变得悬念四起，想方设法去夺人眼球。









哪吒连环设计的独木桥、眼镜蛇、童子尿坑的无敌恶作剧，每次尖着嗓子叫“大家快跑，哪吒来了”像如花般角色，瞎了眼却总爱总结性发言的白头老汉，斗嘴不断的结界兽，天上的“细云龙”，踢毽子像《少林足球》对墙壁猛轰大力金刚腿，都像周星驰以前无厘头喜剧的延续。至于三俗屎尿屁笑料，到底高明与否是否喜欢，每位看客自己心里掂量吧！









操着四川普通话的肥胖太乙真人，在开始就跟申公豹一起对付“混元珠”，被打得狼狈不堪，就很有趣。元始天尊将“混元珠”收复，并提炼成“灵珠”和“魔丸”，太乙真人用咒语解锁，浮现在空中的图案，颇似科幻恶搞片与现实戏虐。后面哪吒还火烧太乙真人犹如哆啦A梦一般的“宝物口袋”，还在山河社稷图内修炼，都像日本动漫般大胆，很容易捧腹不禁。









哪吒以小魔王的顽劣姿态尽显，而从魔童到英雄，关键在于父亲教育引导，李靖不仅跟太乙真人去仙境找破解“魔丸”被雷劈方式，还不断教导孩子要独立思维，愿意挨家挨户磕头把百姓们求到寿宴上，多么无私父爱。当风火轮再变回小猪，居然开启了投影回放模式，望见李靖偷偷将天雷引到自己身上，还是蛮感人！









一向以阴险反派形象出现的龙二代敖丙，化身为帅气有型、温润如玉的神秘高手，还跟哪吒成为了朋友。只是师傅是豹子妖怪的申公豹，还有替天庭看守大牢的龙族使命，叫他不得不去毁灭陈塘关。从跟哪吒惊天决战，后来醒悟又一起齐心协力抗天雷。这里，敖丙被塑造成看似英明神武，实则内心懦弱、左右摇摆的公子哥，难怪他被泥巴怪黏液怪偷袭得手。









由于投资更大，饺子导演独具匠心拍摄三年，超燃的特效镜头占成片的80%所以场面设计肯定比《大圣归来》更猛更有想象力。天一真人拿出的山河社稷图，人不仅能进去（用笔出来），里面还有绿草、泉水、宫殿，如同仙境般的美景与雄伟建筑物，创意很足。惊天大战时刻，四位主角还从人间打进山河社稷图，视听冲击力与时髦场景精巧转换，幽默、炫酷、想象力俱全。









大战开始后毁天灭地，从大冰冻笼罩在城市上，再随着正邪大战塌陷，基本是末世灾难大片既视感。哪吒终极变身后，则超级赛亚人暴走的无敌模式，等到他寻找到控制能力方法，敖丙就算能变身一条巨龙，也根本不是对手。后面，善良敖丙用全族赠他的龙鳞衣来为哪吒挡雷劫，双方一起死扛，这已经是西方漫画中超级英雄巨制，一波接着一波大招，纯粹为过瘾刺激爽酷。









通过天生魔丸的哪吒、天生灵丸的敖丙，一起从善救世，来表达“你是什么人由你自己决定”的逆天改命，相信也是《蜘蛛侠》带给饺子导演的启迪。老百姓因为愚昧无知，只看到眼前的虚假表现，从而冤枉了哪吒，还是有一些讽刺意味的，但是相比79版《哪吒闹海》中剔骨还父、割肉还母的惨烈故事，还是有落差。









特效炫酷华丽，故事也尽量想轻松愉快，想象力也很超凡脱俗，似乎完美？偏偏故事未完持续就挖坑，弄个《姜子牙》搞“封神宇宙”等几年，实在头疼。该片奇幻与现实风格揉杂太过，敖丙这个人物性格转变过快，龙族、申公豹、新邪恶母龙在彩蛋都不交代，这跟《阿丽塔》结尾的诟病也很类似。算了，还是推荐大家看这部娱乐元素密集的动画吧，毕竟真的有点猛！











